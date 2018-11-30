نتائج القبول المبدئي في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1440: رابط أبشر الاستعلام عن أسماء المقبولين

نتائج القبول المبدئي في وظائف قوات الأمن الخاصة أعلنت عنه رئاسة أمن الدولة، حيث تم الكشف قوات الأمن الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على وظائف الجنود إلكترونيًا، كما شددت قوات الأمن الخاصة على ضرورة إحضار كافة المستندات والشهادات المطلوبة في المقابلة الشخصية، ونقدم لكم فيما يلي عرض كافة المستندات المطلوب إحضارها في المقابلة الشخصية، تسجيل وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1440،ورابط أبشر للتقديم في وظائف الأمن العام 1440، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن توافر وظائف الأمن العام لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات على رتبة جندي في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، حيث سيتم تدريب المتقدمين في دورة دوريات أمن وحراسة على المنشآت الدبلوماسية رقم 21، وسيتم تشغيل المقبولين في وظائف الأمن العام 1440 في المقرات الدبلوماسية داخل المملكة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، كما سيتم توزيع باقي المقبولين في وظائف وزارة الداخلية 1440 في مناطق خارج المملكة العربية السعودية بإحدى السفارات التابعة لخادم الحرمين الشريفين.

نتائج القبول المبدئي في وظائف القوات الخاصة

نتائج القبول المبدئي في وظائف القوات الخاصة نقدمه لكم من خلال هذا المحتوى، حيث أعلنت قوات الأمن الخاصة عن ظهور نتائج الفرز المبدئي، حيث يمكن للمتقدمين معرفة أسماء المقبولين في الوظائف الدبلوماسية للأمن الخاصة من خلال الدخول على رابط نتائج القبول المبدئي في وظائف قوات الأمن الخاصة، وفيما يلي عرض للمستندات والشهادات المطلوبة في المقابلة الشخصية:

ويمكنكم الإطلاع على تعليمات الحضور في المقابلة الشخصية والكشف الطبي من خلال الدخول على تعليمات نتائج الفرز المبدئي في وظائف القوات الخاصة، حددت الإدارة العامة للقبول المركزي مواعيد تسجيل وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1440، كما أقرت وكالة وزارة الداخلية للشؤون الخارجية شروط محددة للقبول والتسجيل في وظائف الأمن العام 1440، وعلى رأس هذه الشروط أن يكون المتقدم لوظيفة جندي في وظائف القوات الخاصة سعودي المنشأ والجنسية، وألا يكون المتقدم متزوج من سيدة غير سعودية، وسنقوم بعرض مواعيد تسجيل وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ورابط التسجيل من خلال بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني في هذا التقرير عبر موقعنا المتميز موقع نجوم مصرية، فتابعونا.

المستندات:

1 – نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقة من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.

2 – نسخة من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم.

3 – نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.

4 – نسخة من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.

5 – يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.

6 – عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4×6) مكشوفة الرأس.

7 – نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.

تسجيل وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1440

ستقوم وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بتلقي طلبات تسجيل وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عبر رابط القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام عبر بوابة أبشر التوظيف، وسيتم تنشيط التقديم في وظائف القوات الخاصة 1440 من يوم الأحد 12 صفر 1440 الساعة 10صباحًا، وحتى يوم الخميس 16 صفر 1440 الساعة 10 صباحًا، وأعلنت بوابة أبشر للتوظيف تعليمات هامة يجب مراعاتها من قبل المتقدمين في وظائف الأمن العام عند تسجيل وظائف القوات الخاصة للأمن العام، حيث يجب عليهم توخي الدقة عند ملء الحقول في طلب توظيف القوات الخاصة حتى لا يتم استبعاد الطلب من الترشيح للوظيفة المسجلة.

رابط أبشر للتوظيف في الأمن العام 1440

سيكون تسجيل وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي متوفر عبر موقع وزارة الداخلية بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني، ويمكن لكل من يرغب في تسجيل وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1440 الإطلاع على كافة شروط القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام 1440 حسب ما حددته وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وتتمنى أسرة موقع نجوم مصرية التوفيق للجميع.