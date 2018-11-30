نتائج القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1440: أسماء المقبولين في وظائف الأمن العام على رتبة جندي

نتائج القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1440 على رتبة جندي عبر بوابة أبشر للتوظيف تم الإعلان عنها، حيث انتهي تسجيل طلبات التقديم في وظائف القوات الخاصة أمس الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1440 هجرية، حيث أعلن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التوظيف لحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وسيتم توزيع الناجحين في وظائف الأمن العام داخل المملكةعلى مناطق المدينة المنورة والرياض-ومكة المكرمةوالمنطقة الشرقية، كما سيتم توزيع البعض منها خارج المملكة في إحدى سفارات المملكة العربية السعودية بالخارج.وحددت وزارة الداخلية أن يكون المتقدمين على دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية برقم 21 قد حصلوا على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في التخصص العلمي والإداري والشرعي، ولكل الراغبين في تقديم وظائف القوات العامة 1440 نقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط نتائج القوات القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عبر بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف، فتابعونا.

نتائج القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

نتائج القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي نتابعه معكم عبر موقعنا المتميز موقع نجوم مصرية، حيث كشفت قوات الأمن الخاصة عن نتائج القبول المبدئي عن وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على وظيفة جندي، ويمكنكم متابعة أسماء المقبولين في وظائف القوات الخاصة عبر بوابة أبشر التوظيف الإلكترونية، ويمكنكم الإطلاع ع المطلوب من المقبولين في القوات الخاصة في المقابلة الشخصية والكشف الطبي من خلال الإطلاع على المقالات التالية:

المستندات المطلوبة من المقبولين في القوات الخاصة.

تعليمات الحضور في الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

نتائج الفرز المبدئي وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1440

نتائج وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي يتم من خلال الدخول على رابط أبشر الإلكتروني في دورة وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية، حيث يمكن لكل الراغبين في تقديم طلب التوظيف في وظائف الأمن العام 1440 على رتبة جندي من يوم الأحد 21 /10/2018 ميلادية الموافق 12 /2/1440 هجرية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر الموقع الرسمي للوزارة عن فتح رابط تقديم وظائف الأمن العام 1440 حتى يوم الخميس الموافق 25/10/2018 ميلادية الموافق 16/2/1440 هجرية في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بوابة أبشر

تقديم وظائف الأمن العام 1440 أبشر للتوظيف

سيتم فتح باب التسجيل في وظائف الأمن العام 1440 من يوم الأحد على رابط أبشر، حيث صرح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أن تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي سيكون إلكترونيًا عن طريق الدخول على رابط أبشر للتوظيف، ويجب على المتقدمين في وظائف الأمن العام 1440 ملء البيانات بعناية حتى لا يتم إستبعاد الطلب، ونوه الموقع بضرورة توخي الحذر عن ملء استمارة التقديم في وظائف الأمن العام حيث لا يوجد إمكانية لتعديل بعد إرسال الاستمارة

نتابع معكم اخر اخبار الوظائف بالمملكة العربية السعودية، حيث بدأت بوابة أبشر للتوظيف اليوم في استقبال طلبات التقديم في وظائف بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في الدور قم رقم 21 حراسة وأمن المنشآت الدبلوماسية داخل المملكة وخارجها في مقرات السفارات السعودية في الخارج، كما أعلنت مديرية الأمن العام بأن التسجيل سوف يكون إلكترونيًا فقط عبر أبشر للتوظيف الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء 21 صفر 1440، وتتمنى أسرة موقع نجوم مصرية التوفيق لجميع المتقدمين.

نتائج وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1440