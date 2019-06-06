وزارة المالية السعودية www.mof.gov.sa جدول صرف الرواتب الجديد 1440 بالميلادي والهجري

وزارة المالية السعودية من أهم المواقع التي تشغل بال جميع الموظفين في المملكة العربية السعودية خاصة في نهاية الشهرية مع اقتراب موعد صرف الرواتب ويتساءل الكثير من الموظفين عن موعد نزول رواتب 1440, وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إصدار أوامر ملكية تنص على توحيد مواعيد صرف الرواتب الحكومية و ايداعها في الحسابات البنكية وذلك في يوم 27 من كل شهر ميلادي وليس شهر هجري كما كان يتم فعله في الماضي، وهذا القرار نتج عنه الشعور بالغضب من قشب الكثير من المواطنين الذين يرغبون في عودة صرف رواتبهم طبقاً للتقويم الهجري وليس الميلادي.
وزارة المالية السعودية صرف الرواتب 2019.
استجاب خادم الحرمين الشريفين لرغبة المواطنين الذين أثاروا الغضب، حيث أنه أعلن عن تحديد موعد صرف الرواتب عبر وزارة المالية السعودية في اليوم الخامس لكل برج شمسي، وبعدها يتم تحديد موعد صرف الرواتب وفقاً للتقويم الميلادي وذلك لكافة العاملين في قطاع الدولة, وأصدر خادم الحرمين قرارا بتعديل موعد صرف الرواتب بغرض تخفيف الأعباء على المواطنين، حتى يكون هناك موعد ثابت من كل شهر، ليس هذا فقط بل أصدر قرار يخص بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع الذي يلي صرف الرواتب، وفيما يلي يتم التعرف على موعد صرف الرواتب من خلال الجدول التالي.
جدول صرف الرواتب ميلادي وهجري 2019.
|راتب شهر رمضان ( مايو )
الإثنين 1440/09/22هـ الموافق 2019/05/27م
|راتب شهر شوال ( يونيو )
الخميس 1440/10/24هـ الموافق 2019/06/27م
|راتب شهر ذو القعدة ( يوليو )
الأحد 1440/11/25هـ الموافق 2019/07/28م
|راتب شهر ذو الحجة ( اغسطس )
الثلاثاء 1440/12/26هـ الموافق 2019/08/27م
|راتب شهر محرم ( سبتمبر )
الخميس 1441/01/28هـ الموافق 2019/09/26م
|راتب صفر ( اكتوبر )
الأحد 1441/02/28هـ الموافق 2019/10/27م
|راتب شهر ربيع الأول ( نوفمبر )
الأربعاء 1441/03/30هـ الموافق 2019/11/27م
|راتب شهر ربيع الآخر ( ديسمبر )
الخميس 1441/04/29هـ الموافق 2019/12/26م
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