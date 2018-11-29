رابط موقع تسجيل حساب مواطن تسجيل الدخول 1440، أعلنت وزارة العمل عن برنامج حساب مواطن للدعم النقدي الحكومي، ونترقب تفعيل رابط تسجيل برنامج حساب المواطن السعودي عبر البوابة الإلكترونية لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تحدد بداية تسجل حساب مواطن مع مطلع شهر فبراير 2017، مع التنوية عن الفئات المستفيدة من شرائح الدعم المادي الحكومي المشمولة بمظلة برنامج حساب مواطن.

برنامج حساب مواطن يهدف لدعم الأسر السعودية التي ستتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جراء الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة، وذلك بعد تطبيق برنامج التحول الوطني 2020، وتماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك وفقا لما اعلن بوثيقة برنامج التوازن المالي ضمن ميزانية السعودية، نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدليل الإرشادي لبرنامج حساب المواطن السعودي للدعم النقدي، حيث تم تحديد الفئات المستفيدة، وكيفية حساب الدعم المادي الحكومي والذي وضع الدخل الشهر لرب الأسرة كمعيار لتحديث قيمة مبالغ الدعم الشهري.

وزارة العمل تحدد آلية حساب الدعم ببرنامج حساب المواطن

الدليل الإرشادي لبرنامج حساب الموطن سنرفقه لكم ، حيث يمكنكم التعرف على أدق التفاصيل التي حددتها وزارة العمل للإجابة على التساؤلات الشائعة التي وجهها المواطنين في المملكة للاستفسار حول الفئات المشمولة، وكيفية حساب الدعم، بخلاف توضيح طريقة تسجيل حساب المواطن، وتقديم التظلم من عدم الشمول أو من قيمة الدعم المادي.

رابط تسجيل حساب المواطن بالسجل المدني

تنشر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب الموطن مع بداي كل شهر ميلادي نتائج الأهلية، حيث يفعل رابط تسجيل حساب المواطن والذي ستجدونه بهذا الموضوع، لاستعلام عن المستحقين بالحصول على الدفع في الدفعة الثالثة عشر من البرنامج.

الدليل الإرشادي برنامج حساب المواطن

موقع وزارة العمل حساب مواطن 1440

حددت وزارة العمل شهر يونيو 2017 كموعد لصرف أولى دفعات الدعم الحكومي التي ستحدد وفقا شريحة الدخل، وذلك قبل أن يتم إقرار الإصلاحات الاقتصادية خلال شهر يوليو 2017 ، وللتعرف على احدث الخدمات المقدمة من وزارة العمل ، إليكم رابط البوابة الإلكترونية:

رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن

برنامج وزارة العمل حساب مواطن، سيشمل الأسرة السعودية والمواطن السعودي المستقل بسكن، كذلك المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، وحاملي بطاقات التنقل، وأسرة المرآة السعودية المتزوجة بغير سعودي.

تحديث: المتزوج وليده أبناء لا يلزم أن يقدم ما يثبت به السكن كالفاتورة أو عقد التسجيل، وذلك لتسجيل نفسه في حساب المواطن، والذي سيبدأ العمل بالتسجيل به مطلع فبراير 2017.

تحديث: جدد المشرف العام على حساب المواطن الدعوة لجميع شرائح المواطن السعودي، ويؤكد أن صرف البدل النقدي لحساب المواطن قبل إقرار أي تحريك لأسعار الطاقة وبعد إقرار سياسات حاب المواطن.

تحديث 24-10-2017 : أقر وزير العمل أعداد مستحقي صرف أول بدل من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، تحت مسمى المستحقين عن شهر أكتوبر 2017، وأكد وزير العمل أن الإعلان عن السياسات ونتائج الأهلية والاستحقاق ستكون خلال الأيام المقبلة، تمهيد لصرف أول دفعة من البدلات قبل تحريك أسعار الطاقة.

حاسبة حساب المواطن وإيداع أول بدل نقدي

اعلن حساب المواطن عن حاسبة حساب المواطن لتقدير قيمة استحقاق الأسرة أو الفرد أو التابع من قيمة بدلات حساب المواطن، وبادية من اليوم 21-12-2017، يستطيع المستحقين الحصول على البدلات التفدية لمن سجل قبل يوم 9-11-2017، وستوضع البدلات بشكل مباشر في الحسابات البنكية لمن ستصل له رسالة بأهلية الاستحقاق.

تحديث : تفرج وزارة العمل اليوم عن المبالغ المستحقة للمستفيدين من قيمة البدل الثاني للدعم لشرائح المستحقين وفق مواعيد تسجيل حساب المواطن حتى 16 ديسمبر الماضي، والاستعلام عن قيمة الاستحقاق من الحاسبة التقديرية وكذلك من الحساب البنكي.

تحديث : اليوم 10-4-2018 موعد صرف الدفعة الخامسة من البدلات النقدية لبرنامج حساب المواطن، وأهاب البرنامج بالمستحقين مقارنى مبالغ الاستحقاق بالحساب البني وما دون على قاعدة بيانات البرنامج لكل مستحق.

تحديث: نتائج الأهلية الدفعة 13 ظهرت على موقع حساب المواطن تسجيل الدخول .