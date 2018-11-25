وزارة الصحة أعلنت عن 2171 وظيفة صحية للسعوديين فقط والتقديم عبر جدارة

أهمية التسجيل في منظومة التوظيف الإلكترونية عبر جدارة تكمن في سهولة التقديم علي الوظائف الحكومية التي تعلنها الوزارات بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية و ذلك عبر الرابط الموجود (هنا) وفيما يلي نقدم عددًا من النصائح عند التسجيل في جدارة للمرة الأولى فتابع معانا خطوة بخطوة :

عند دخولك على الصفحة الرئيسية لطلب التوظيف الإلكتروني لتسجيل طلب جديد يجب عليك:

1) اضغط (تسجيل جديد) في أعلى الصفحة.

2) أضف رقم الهوية الوطنية (عبارة عن 10 خانات أرقام فقط بدون فواصل).

3) أضف تاريخ الميلاد (حسب التاريخ الهجري وليس الميلادي).

4) أضف الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة ( عبارة عت ستة أرقام).

5) أضغط (استمرار) أسفل الصفحة لمتابعة خطوات التسجيل.

6) عند تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ستظهر لك البيانات الشخصية من قاعدة المعلومات، تأكد من صحتها و صحح الخاطئ إذا كان غير صحيح، ويمكنك طلب المساعدة عبر الضغط علي رمز الدعم والمساندة الموجود على موقع التقديم.

7) أضف بيانات الحالة الصحية وتحديد نوع الإعاقة إن وجدت.

8) أضف بيانات الاتصال التي يمكن التواصل من خلالها معك بشكل كامل مع مراعاة صحة ودقة البيانات المدخلة

معلومات العمل:

إذا كنت تعمل في القطاع العام (الحكومي) أو القطاع الخاص حدد (نعم أو لا) في حالة اختيار نعم يتم إضافة البيانات المطلوبة.

الدرجة العلمية:

1- حدد الدرجة العلمية الحاصل عليها.

2- حدد المؤسسة العلمية التي تم التخرج منها.

3- حدد نظام الدراسة (انتظام، انتساب، تعليم عن بعد).

4- حدد التخصص (المسجل في الدرجة العلمية).

5- حدد نوع المعدل (أي من “4”، أو من “5”، أو نسبة مئوية) وتحديد المعدل (المسجل في الدرجة العلمية).

6- حدد نوع الدرجة العلمية (تربوية، غير تربوية + الدبلوم العام في التربية، أو غير تربوية).

7- أضف تاريخ التخرج (وهو تاريخ تحرير وثيقة التخرج)

8- أرفق نسخة من الدرجة العلمية التي حددت بياناتها في الطلب وفقًا للمواصفات المحددة في النموذج.

9- حدد كلمة المرور بحيث لا تقل عن 8 خانات ومكونة من أرقام وحروف الحروف باللغة الإنجليزية تحتوى على حرف كبير واحد على الأقل.

10- توقيع الإقرار الخاص بتأكيد صحة ودقة البيانات التي تمت إضافتها من خلال التأشير في المربع الخاص أمام عبارة الإقرار وتحمل مسؤولية صحة البيانات.

11- اضغط علي حفظ أسفل الصفحة لحفظ الطلب.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن 2171 وظيفة صحية للسعوديين فقط. والتقديم على الوظائف يبدأ غدًا الأحد الموافق 25/ 11/ 2018م عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية.