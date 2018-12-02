وزارة الداخلية تعلن عن عدد من الوظائف في الجوازات للنساء...تعرف على الشروط ورابط التقديم

قامت وزارة الداخلية للشئون العسكرية، الإدارة العامة للقبول المركزي، بالإعلان عن فتح بوابة القبول والتسجيل في مديرية الجوازات وذلك للعنصر النسائي، على أن يتم تعيينهم على رتبة جندي في جوازات المطار والمنافذ البحرية، وسوف نعرض لكم في نجوم مصرية كافة تفاصيل هذه الوظائف.

شروط التقديم في وظائف الجوازات

أولا: يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية والمنشأ، ويتم استثناء من كانت مع والدها أثناء قيامه بخدمة المملكة بالخارج.

ثانيا: أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك ولم يتم الحكم عليها في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.

ثالثا: يجب ألا يقل سن المتقدمة يوم التقديم عن 25 عاما، ولا يزيد عن 35 عاما.

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رابعا: أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلات الشخصية واختبارات اللغة التي سيتم عقدها للمتقدمات.

خامسا: يجب ألا يقل الطول عن 155 سم، ويجب أن يكون متناسبا مع وزنها.

سادسا: يجب ألا تكون متزوجة من مواطن غير سعودي.

سابعا: يجب أن تكون حاصلة على الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.

ثامنا: يفضل الحاصلات على دورات في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي.

شروط ورابط التقديم في وظائف الجوازات

أشارت الإدارة أنه سوف يبدأ قبول الطلبات بداية من يوم الأحد 2-4-1440 هـ العاشرة صباحا، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 6-4-1440، ويتم التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية للتوظيف.