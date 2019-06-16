وزارة الخدمة المدنية جدارة… الاستعلام عن نتائج القبول وأسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440

أعلنت جدارة عن نتائج القبول لجميع الوظائف التعليمية وذلك بالتعاون مع الخدمة المدنية شوال الجاري. يستطيع الآن جميع المرشحين من الاستعلام عن الوظائف التعليمية خلال شهر شوال الحالي هناك ما يقارب من 10500 وظيفة شاغرة لجميع المرشحين والحاصلين على درجة البكالوريوس، رابط نظام جدارة الصفحة الرئيسية والاستعلام عن أسماء المقبولين في الوظائف هو الرابط الرسمي للحصول علي نتائج القبول. واشتملت الوظائف التعليمية علي عدد 4950 من الرجال و 5503 من النساء.

الدخول في نظام جدارة يمكنكم الدخول في وزارة الخدمة المدنية جدارة الصفحة الرئيسية وعمل تسجيل جديد والتقديم في الوظائف أيضا الاستعلام عن الوظائف الجديدة ونتائج التقديم في الوظائف التعليمية من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر والجنس ورمز التحقق والضغط علي دخول من اجل الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج جدارة السعودي. وفي حالة عمل تسجيل جديد للتقديم علي الوظائف الشاغرة والمتاحة يمكنكم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنس ورمز التحقق والضغط علي دخول و يجب إدخال بيانات طلب التوظيف حسب السجلات المعتمدة في الجهات الرسمية الحكومية.

خدمات برنامج جدارة تسجيل جديد. إيضاحات لتعبئة الطلب. ألية تقديم اعتراض علي نتائج التدقيق والتوثيق. إيضاحات لتعبئة السيرة الذاتية. عناصر المفاضلة. الأسئلة الأكثر شيوعا. كيفية احتساب المعدل. كيفية تقليل حجم المرفقات. قواعد السلوك الوظيفي. التقديم للإعلانات الوظيفية. الإعلانات. الخطة السنوية للإعلانات الوظيفية.

← إقرأ أيضاً: