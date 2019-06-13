أعرف المترشحين من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية السعودية ودعوتهم لمطابقة بياناتهم

متابعي موقعنا المتميز نجوم مصرية داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا التقرير عن نظام جدارة الإليكتروني للتوظيف، والذي يعتبر أهم المواقع الإليكترونية التي يبحث عنها المواطن السعودي للتسجل في وظائف الخدمة المدنية بالمملكة، ونحن نقدم لكم من خلال هذا المقال كل مميزات الموقع وطريقة التسجيل.

نظام جدارة للتوظيف هو نظام متقدم يوفر إجراءات مبنية على الكفاءة والجدارة، تتسم بالشفافية وتضمن تكافؤ الفرص في الإختيار و التوظيف، وتسعي المملكة على إستقطاب الكفاءات الوظيفية بناء على الخبرات العلمية والتخصصية، وإختيار أفضل العناصر للوظائف الشاغرة بالمملكة، هذه المنظومة توفر لطالب العمل تسجيل البيانات الشخصية ومؤهلاته إليكترونياً.

التسجيل والإستفسار عن النظام من خلال الروابط التالية

مميزات نظام جدارة للتوظيف

يوفر النظام على المتقدميين للوظائف عناء الحضور شخصياً لتقديم طلب التوظيف. يتميز النظام بالشفافية من حيث تقديم كل المعلومات الخاصة بالمتقدمين للتوظيف. يسمح النظام بالتواصل المستمر بين المتقدم على الوظيفة من خلال الرسائل النصية على الموبايل. يوفر النظام عملية التدقيق الفوري في البيانات التي يدونها المتقدم للتوظيف. التقديم في نظام جدارة متاح طوال العام .

طريقة تسجيل البيانات الشخصية على جدارة

الدخول على الموقع الرسمي لنظام جدارة والضغط على خانة “تسجيل جديد” إضافة رقم السجل المدني في الخانة المخصصة له. إضافة تاريخ الميلاد الهجري في الخانة الخاصة له. إضافة الصورة الرمزية التي يطلب منك وضعها والمكونة من ستة أرقام. الضغط على زر إستمرار والإنتظار إلي حين التدقيق في البيانات الشخصية . إضافة البيانات الشخصية بالحالة الصحية إذا كانت هناك إعاقة شخصية. إضافة بيانات الإتصال في المكان المخصص لها. تأكد تماماً من أن جميع البيانات التي أدخلتها صحيحة .

أسماء المترشحين على وظائف التعليم “رجال”.

أسماء المترشحين على وظائف التعليم “نساء”.

تحديث : أعلن مبارك العصيمي /المتحدث الرسمي بأسم وزارة التربية والتعليم السعودية، أن الوزارة دعت المترشحين مبدئياً وعددهم 10326 مترشح، لمطابقة أوراقهم من يوم 13/10/1440 حتي 16/10/1440، خلال أوقات العمل الرسمية لمطابقة بياناتهم.

ونتمني التوفيق للجميع ونتابع معكم كل جديد يخص الوظائف التي يتم إعلانها عبر “جدارة” للتوظيف.

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