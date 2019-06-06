هيئة تنظيم الكهرباء طريقة تقديم اعتراض على الفاتورة الإلكترونية برقم الهوية

هيئة تنظيم الكهرباء بعد اصدار خدمة معرفة فاتورة الكهرباء الكترونياً عبر الاشتراك في الموقع الخاص بذلك، من حق أي مواطن الاعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به، يتم تقديم الشكوى بطريقة سهلة، فقد أتاحت الشركة السعودية للكهرباء عدة طرق مختلفة لكي تساعد المواطنين تقديم شكاوى فواتير الكهرباء, ومن الأكيد أنه يخفى على الكثير أن النظام يجيز لهم الاعتراض الفاتورة التي جاءت لهم بنسبة أكبر من المتوقع في قراءات العداد، لذلك يحق لأي مواطن ان يطالب بفحص العداد والتأكد من كفاءته للعمل قبل تسديد الفاتورة المشار إليها, وأعلنت هيئة تنظيم الكهرباء عن بعض الإجراءات التي يجب أن تسير على جميع المواطنين بالسعودية.

هيئة تنظيم الكهرباء.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء أعلنت عن برنامج جديد خاص بدفع فواتير الكهرباء للمشتركين الذين يتراوح الاستهلاك بهم ما بين 300: 3000 ريال سعودي وتم إطلاق هذا البرنامج تحت مسمى “برنامج تيسير” تُعتبر فاتورة الكهرباء لشهر مايو هي الفاتورة السابعة عشر منذ أن تم إطلاق الخدمة الإلكترونية للاستعلام عن فواتير الكهرباء، كما أتاحت الوزارة حق تقديم شكاوى على تلك الفواتير.

كيفية تقديم شكوى على فاتورة الكهرباء.

لكل مواطن يرى أن قيمة استهلاكه المسجلة بالفاتورة بمثابة ظًلم واقع عليه، فإنه له حق الاعتراض عليها من خلال العديد من الطرق منها:

القيام بالاتصال على رقم الشركة السعودية للكهرباء المخصص لذلك وهو “920001100”.

تقديم الاعتراض من خلال تطبيق الكهرباء.

عن طريق تقديم الاعتراض من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء—– من هنا

كذلك يمكن من خلال تقديم الشكوى عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء سواء كان في تويتر أو الفيسبوك.

الوقت اللازم لحل شكاوى الفواتير والإجراءات

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أنه في حالة إرسال الشكوى على الخدمات أو الفواتير المستحقة يتم التعامل معها في الوقت الحالي عن طريق الرد على الشخص صاحب الشكوى خلال فترة قدرها 15 يوم من أيام العمل الخاص بالشركة، ويتم أيضاً توضيح الأسباب, كما يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو الهوية—- من هنا

كيف تقدم اعتراض على فاتورة الكهرباء؟ pic.twitter.com/IUGNphRIfV — هيئة تنظيم الكهرباء (@Saudi_ECRA) September 5, 2018

ما هو برنامج تيسير؟

هو برنامج تم إطلاقه من قِبل الشركة السعودية للكهرباء بغرض التسهيل على المواطنين على استقبال الشكاوى الخاصة بالمشتركين الذين يبدأ قيمة استهلاك الفواتير الخاصة بهم من 300 ريال حتى 3000 ريال سعودي، ولقد سجل بهذا البرنامج ما يقرب من 3 ملايين من المشتركين.

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