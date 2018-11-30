هدم الكعبة 4 مرات معلومات تعرفها لأول وكم عدد المرات التي تعرضت لهذا الموقف

كان دائمًا هدم الكعبة موضوع يشغل الكثير من المسلمين خاصة وهم يحجون إلى بيت الله الحرام ويطوفون حول الكعبة المشرفة، لكن هل علموا أن تلك الكعبة تعرضت للهدم 4 مرات بحسب الروايات التاريخية التي سنوضحها لكم في تقريرنا التالي.

كم مرة هدمت الكعبة

المرة الأولى لـ هدم الكعبة : وكانت على يد قبيلة قريش سنة 5 قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا بتجديد بناءها، والسبب من وراء الهدم السيول الكثيرة التي أغرقتها، وهنا نذكر الحديث الشهير حول اختصام قريش على مَن يضع الحجر الأسود حتى وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المرة الثانية: في زمان يزيد بن معاوية والذي حاصر مكة لأن عبد الله بن الزبير احتمى فيها، فاضطر يزيد برمي الكعبة بالمنجنيق، فاحترق جزء منه، وتهدم الباقي، لكن قام ابن الزبير باعادة بنائها وأضاف إليها 6 أذرع وجعل لها بابين، وأدخل فيها الحجر الأسود.

المرة الثالثة: كانت بأمر الخليفة عبد الملك ابن مروان، والذي هدمها وأعاد بناءها على الوجه الذي كان قبل بناء ابن الزبير، وأنقص منها الذي أضيف وعادت بباب واحد.

المرة الرابعة: كان ذلك عام 1040 للهجرة حيث أغرقتها السيول، فقرر محمد علي باشا هدمها وتجديد بناءها، لتكون قوية وعمل فيها لبناءون لمدة نصف عام حتى أصبحت البناء الذي هو عليها الآن.

هدم الكعبة اخر الزمان

الله سبحانه وتعالى حكم بالزوال على كل شيء، وفي آخر الزمان يسلط الله على الكعبة رجلًا يقال له ذو السويقتين، وفيه عاهات، فانظر هذا البيت الذي حماه الله وأجاره من جبروت الجبابرة يسلط عليه هذا الرجل، يقلعها حجرًا حجرًا، ويسلبها كنوزها ولا يحج هذا البيت بعد ذلك، وفي هذا حكمة وله عز وجل المشيئة السابقة، وذو السويقتين يخرج في آخر الزمان ويخلعها حجرًا حجرًا، ولم يكن حماية البيت زمان ابرهة الحبشي إكرامًا لقبيلة قريش، ولكن إظهارًا لجلالة البيت وتوطئة لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وعد العلماء هذا من دلائل نبوته.