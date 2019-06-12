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هدف | تعرف على شروط الانضمام الى برنامج أكاديمية “هدف” للقيادة

كتب إيمان عبدهفي آخر تحديث
هدف | تعرف على شروط الانضمام الى برنامج أكاديمية “هدف” للقيادة

أعلن صندوق دعم الموارد البشرية “هدف”، اليوم الشروط الخاصة بالانضمام الى برنامج  أكاديمية “هدف” للقيادة لتطوير وإعداد قيادات المستقبل، المنتسبين الى القطاع الخاص، وذلك عبر الحساب الرسمي الخاص بالصندوق على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، وان التسجيل متاح للجنسين، ويأتى هذا التدريب كدعما للتوطين المتميز لإعداد قيادات قادرة على الإبداع والتخطيط والإبتكار، وسوف نتعرف الآن على شروط الانضمام لبرنامج أكاديمية “هدف”، والمراحل الخاصة بالتدربب .

شروط الانضمام لبرنامج أكاديمية “هدف” للقيادة

هدف | تعرف على شروط الانضمام الى برنامج أكاديمية "هدف" للقيادة

  • يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
  • أن يكون المتقدم على رأس العمل في منشأت القطاع الخاص .
  • ان يكون لديه خمس سنوات خبرة بشكل عملي .
  • ات يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس .
  • إتقان اللغة الإنجليزية .
  • الحصول على خبرة لا تقل عن سنتين في الإدارة أو الإشراف .

مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي

وتشمل مراحل التدريب خمس مراحل وهي :

  • تسجيل المتقدمين ثم إختيارهم لحضور لبرنامج.
  • يتلقي المتقدم تدريب مباشر لمدة خمس أيام ثم يتم توزيع مشروعات تطبيق التعلم.
  • ثم يعود المتدرب الى عمله لمده من 4 الى 6 أسابيع لتطبيق ماتعلمه من البرنامج.
  • ثم يتم تدريب المتقدم لمدة خمسة أيام.
  • وفى المرحلة الأخيرة يتم تقديم المشروعات للمناقشة وإقامة حفل التخرج .

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عن الكاتب

إيمان عبده

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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