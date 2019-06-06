نموذج تعبئة قرض بنك التسليف والإدخار السعودي

نموذج تعبئة قرض بنك التسليف، تتعدد مسميات قروض بنك التسليف والادخار السعودي ما بين قروض زواج وقروض الأسرة وقروض الترميم وغيرهم من المسميات الأخرى القروض، ويتم تسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مِضي 30 يوم على حصوله على القرض من البنك، وتبدأ الأقساط الشهرية للبنك بداية من 300 ريال كحد أدنى وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف، ويقدم بنك التسليف والادخار عروض كثيرة حتى يمكن المخترعين وأصحاب الابتكار والابداع من حصولهم على القروض المالية لتطوير أفكارهم الابداعية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة يستفاد منها فرديًا ومجتمعيًا، وكذلك يشارك في تحسين ودعم المشاريع الصغيرة، ويقدم التمويلات إليهم، كما يقدمها للسائقين الراغبين في شراء سيارات النقل المدرسي أو سيارات الأجرة.

نموذج تعبئة بنك التسليف

يتطلب ملئ نموذج بنك التسليف طلب اعفاء بنك التسليف برقم الهوية وهي كالتالي:-

نوع القرض المراد الحصول علية.

رقم هوية طالب القرض.

رقم العقد وفي حالة الشراكة إن وجد.

كتابة اسم صاحب القرض رباعي.

رقم وتاريخ ومصدر الحفيظة.

مكان القرض.

رقم الهاتف.

وقد قام بنك التسليف والادخار السعوديبالإعلان عن عدد من الشروط التي تمكن المواطن السعودي من الاستفادة بهذه القروض، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكون لديه عمل يمكنه من الانتظام في تسديد القروض ولا يقل هذا الدخل عشرة آلاف ريال سعودي، وغيرها من الشروط التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف.

الأرقام الخاصة ببنك التسليف في المملكة العربية السعودية

رقم بنك التسليف بمدينة جدة 0126688060.

رقم بنك التسليف بمدينة مكة المكرمة 0125765357.

رقم بنك التسليف بمدينة الطائف 0127375688 .

رقم بنك التسليف بمدينة الرياض 0112093790.

رقم بنك التسليف بمدينة الدمام 0138315875.

رقم بنك التسليف بمدينة المدينة المنورة 0148490713.

رقم بنك التسليف بمدينة الاحساء 0135830306.

أم عن رقم الإدارة العامة فهو 0112746444.

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