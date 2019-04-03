نقل الكفالة إلكترونيا عبر موقع وزارة العمل بالخطوات ورابط التسجيل

نقل الكفالة إلكترونيا هي احد الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، ويأتي ذلك ف إطار الجهود الموسعة التي تبذلها وزارة العمل السعودية بشأن توفير احتياجات كل من الوافدين والمقيمين والمكفولين وطرحها إلكترونيا ليتسنى الانتفاع منها بكل سهولة.

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أهمية وأهداف نقل الكفالة إلكترونيا

فطرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية نظام لنقل الكفالة إلكترونيا، حيث أصبح للمكفول من حقه التقدم بطلب لنقل الكفالة من خلال الانترنت وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، ولن يصبح أمامه سوى الخطوة الخاصة بالذهاب إلى مكتب الجوازات لإنهاء الخدمة، وسوف نشرح لكم في هذا التقرير طريقة نقل الكفالة إلكترونيا فتابعونا.

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خطوات نقل الكفالة إلكترونيا

القيام بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل السعودية.

الضغط على خيار تبويب الخدمات المقدمة إلكترونيا.

القيام بتسجيل الدخول عليها وإدخال رقم الهوية وكتابة الرقم السري.

بعد ذلك يظهر صفحة بها أيقونة يتم من خلالها إدخال المنشأة التي يرغب المستعلم في نقل الكفالة إليها.

بعد ذلك يظهر صفحة تحوي مجموعة من الخدمات الأخرى التي يمكن أيضا الاستفادة منها في حالة الحاجة إليها.

يوجد في أخر الصفحة السابقة أيقونة خاصة بنقل خدمة العامل الوافد، حينها يتم النقر عليها.

بعد تنفيذ الخطوة السابقة سيتم فتح صفحة جديدة لنقل عامل وافد ويوجد بها في الناحية السفلية خانة معينة يطلب بها إدخال رقم هوية العامل، وإدخال رقم الإقامة الخاصة بمن يريد نقل الكفالة، وبعدها يتم النقر على الأيقونة الخاصة بالبحث.

بعدها يظهر صفحة جديدة تحتوي على بيانات العامل مثل الاسم ورقم المنشأة التي سيتم نقل الكفالة إليها ورقم إقامة العامل.

كما يوجد في أخر الصفحة جزء خاص بجملة محضر التعهد ومن خلالها يبرز صاحب المنشأة تعهده بأنه قد تمكن من الحصول على الموافقة الكتابية من العامل، وأنه سيعمل على إتمام الإجراءات الخاصة بالإقامة ما يتعلق بهذا الإطار، وبعدها سيتم الحصول على الموافقة من قبل الكفيل السابق الذي كان يتبعه العامل.

عدها يقوم العامل بالانتهاء من التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة وقراءة التعهد أيضا، ومن ثم الضغط على زر الإرسال الذي يتوافر في الجزء الأخير من الصفحة.

بعدها يتم ظهور رسالة مدون عليها أنه تم إرسال الطلب بنجاح وفي انتظار الموافقة والتصديق عليه من قبل الكفيل الجديد وسيظهر أيضا رقم الطلب.

ينبغي بعد ذلك أن يقوم الكفيل الجديد بالموافقة على الطلب لكي تتم عملية النقل بنجاح.

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رابط نقل الكفالة إلكترونيا

يمكن للوافدين إلى المملكة العربية السعودية نقل الكفالة إلكترونيا وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وهو الرابط التالي

نقل الكفالة الإلكترونية عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

خدمات أخرى عبر موقع وزارة العمل

يوفر موقع وزارة العمل السعودي الكثير من الخدمات للوافدين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، ومن الخدمات التي يقدمها الموقع