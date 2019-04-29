نظام نور noor stde استعلام نتائج الطلاب 1440 عبر منظومة الدخول الموحد لخدمات وزارة التعليم

رابط نظام نور stde للدخول الموعد عبر اسم المستخدم وكلمة المرور لخدمات موقع وزارة التعليم، ومنه استعلام نتائج الطلاب 1440 عبر خدمات موقع نور noor التعليمي، هذا بجانب خدمات الاستعلام عن النتائج برقم الهوية فقط، أو الدخول برقم الهوية ورمز التحقق، ومنهم يمكن الاستعلام عن نتائج نور للابتدائي، ونتائج نظام نور للمتوسط أو الثانوية العامة لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام 1439-1440، وخاصة مع قرب انتهاء الاختبارات التي انطلقت بدايةً من يوم 16 ديسمبر 2018 الماضي وفق خطة التقويم الدراسي 1440 لمدارس التعليم العام والأهلي.

تسجيل الدخول على خدمات نظام نور هي واحدة من الخطوات التي قد ينتج عنها بعض الصعوبات، خاصةً في فترات الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية، هذا بخلاف فقد بيانات الدخول إلى حساب ولي الأمر أو حساب الطالب على موقع نور noor، وسنوفر جميع الروابط الخاصة بالدخول إلى بوابة خدمات الغدارة التربوية ومنها رابط نظام نور noor stde، ورابط نظام نور المركزي، والوقع الإلكترونية لاستعلام نتائج الطلاب 1440 بدون تسجيل وبدون رقم سري نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق.

رابط نظام نور noor stde

موقع نظام نور الإلكتروني يوفر خدمة التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، ويوفر النظام خدمات كثيرة منها الاستعلام عن النتائج ومتابعة تقارير الأداء والسلوك الطلابي، وحالة الحضور والغياب والحصول على إشعار بدرجات الفصل، وشهادات الطلاب وغيرها من الخدمات، وبالتالي يمكن الدخول على نظام نور من خلال الروابط التي سنرفقها فيما بعد، لسهولة الدخول لقائمة خدمات الطلاب.

رابط تسجيل الدخول موقع نور الموحد عن طريق بيانات اسم المستخدم ورمز التحقق أو كلمة المرور، والتي يتم الحصول عليهم من خلال إدارة المدرسة التي يتبع لها الطالب أو الطالبة، هذا إلى جانب رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، وكذلك موقع نتائج الطلاب نور بدون رقم سري وهي الرابط التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الطلاب لنظام المقررات أو التعليم العام.

تحديث: الدخول على خدمات نظام نور الموحد stde ومنها إلى خدمات نظام نور المركزي لاستعلام الدرجات وتقديم التظلمات على النتائج وكذلك تحليل النتائج من الأمور الهامة التي يقبل عليها الطلاب بالثانوية العامة خلال هذه الأيام.

تحديث: استعلم برقم الهوية ورمز التحقق من رابط نظام نور المركزي، عن نتائج المتوسط والثانوية للفصل الدراسي الثاني، لحين تفعيله رابط النتائج بالسجل المدني فقط، وستعلن وزارة التعليم عنه خلال ساعات .

← إقرأ أيضاً: