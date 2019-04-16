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نظام نور 2019.. الآن تسجيل الطلاب المستجدين الصف الأول الابتدائي رياض الأطفال الحكومية 1441 رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط 1440

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث

إدخال الغياب في نظام نور للنتائج بالهوية ورمز التحقق 1440 ويمكنكم أيضا التعرف على موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1441، كما سنشرح الطرق المختلفة للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور، فيمكنك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة الاستعلام عن نتيجتكم خلال دقائق معدودة بأسهل الطرق باتباع الشرح التالي لكيفية استخدام نظام نور للاستعلام عن النتائج ، يمكن الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام 1440 وكذلك المرحلة المتوسطة، وأيضاً المرحلة الثانوية، وذلك من خلال نظام نور للنتائج بالهوية ورمز التحقق 1440 حيث يرغب جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في التعرف على الطرق السهلة للدخول والتسجيل في موقع نور للنتائج للتعرف على جميع نتائج المرحل الدراسية عبر نظام نور للنتائج بالهوية ورمز التحقق.

شرح رصد إدخال الغياب في نظام نور

فقد ارتفعت الشكاوى بالفترة الأخيرة من كل من الطلاب السعوديين وأولياء أمورهم عن عدم القدرة على الدخول بسهولة على موقع نور للنتائج، وأن طريقة الدخول على الموقع ليست مشروحة بالشكل الجيد، ولذلك يقدم لكم موقعنا طريقة سهلة للدخول والتسجيل والتعرف على النتائج والتي ينتظرها الطلاب بين الحين والآخر والتي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني.

الجدول الزمني لتسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441
موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

تفاصيل شروط تسجيل الطلاب المستجدين أول ابتدائي 1441

تفاصيل شروط تسجيل الطلاب المستجدين أول ابتدائي 1441
تفاصيل شروط تسجيل الطلاب المستجدين أول ابتدائي 1441

الاستعلام عن نتائج الطلاب

استحدثت المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم السعودية، نظام نور للتسجيل الإلكتروني للوافدين للمراحل الدراسية الأولي للمدارس، والتعرف على النتائج، نتائج الاختبارات الشهرية للطالب السعودي ونتائج منتصف ونهاية العام، وذلك من خلال بعض الطرق البسيطة للطالب للتعرف على وسيلة التعرف عليها:

  1. الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والذي يمكن للطالب التعرف على نتائج الامتحانات منه، موقع نور
  2. في حين ظهور النتائج ادخل على صفحة التسجيل في نظام نور الإلكتروني
  3. قم بإدخال اسم الطالب، اسم المستخدم، ورقم الهوية ورمز التحقق، حيث يكون مكتوب بالحروف والأرقام في صفحة التسجيل.
  4. اضغط تسجيل الدخول.
  5. في حال وجود شكاوى للطالب ادخل على صفحة مشكلة نور
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

تهنئ وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ويمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور، (لاستلام بيانات الحساب يمكنكم التواصل مع قيادة المدرسة).

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

في بداية الأمر يجب أن تكون علي معرفة دقيقة بسن الطالب وهل تجاوز السن القانوني أم لا ؟ وهل هو من حقة التسجيل من خلال النظام لتناسب سنة ؟ وما إلي ذلك من شروط تفرضها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لتضمن أن يكون كل شئ علي ما يرام.

نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

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نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمينتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمينتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمينتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي
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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم