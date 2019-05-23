نظام نور 1440 Noor Results نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية

نظام نور 1440 Noor Results نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية 1440، ومعرفة خطوات استعلام شهادات الطلاب للفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية، مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الطلاب يتهافت الكثير من أولياء الأمور للبحث عن موقع نظام نور لرصد نتائج أبنائهم، لذلك سنتعرف اليوم على كيفية رصد نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني نهاية العام الدراسي 1439-1440 وذلك لجميع الطلاب بالمملكة العربية السعودية في جميع المراحل التعليمية.

نظام نور 1440

هو الموقع التعليمي الأول بالمملكة العربية السعودية، يختص بتقديم خدمات الكترونية تعليمية للكثير من الإدارات، الطلاب، المعلمين، الإداريين وكذلك أولياء الأمور، حيث عبر نظام نور 1440 بالإمكان التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا النظام بكل سهولة من خلال رابط نظام نور لنتائج الطلاب

رابط نتائج نور 1440

يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط موقع نور لنتائج من خلال الضغط—–من هنا.

نقوم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري.

ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

بالإمكان الآن معرفة النتائج ومعرفة نسب الطالب بجميع المواد الدراسية.

ما هو نظام نور المركزي؟

وزارة التعليم السعودية أعلنت يوم الأربعاء الموافق 24-4-2019 عن نظام نور المركزي يعمل بدوره على معالجة ما يقرب من 400 ألف طلب خلال ثانية واحدة من الزمن، وكذلك يتابع هذا النظام حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، والإداريين، فضلاً عن إدخال درجات الطلاب للمرحلتين المتوسطة والثانوية، أدى كل هذا الضغط على النظام إلى تباطئه وأثر بدوره على سرعته.

استعادة كلمة المرور داخل نظام نور 1440

بعض الأشخاص يتعرضون إلى فقدان كلمة المرور الخاصة لدخول نظام نور، لكن لا داعي للقلق؛ من خلال القيام ببعض الخطوات يمكن الوصول إلى النظام بكل سهولة.

الدخول بشكل مباشر على نظام نور.

قم بالضغط على زر “هل نسيت كلمة المرور”.

ثم القيام بإدخال رمز التحقق ورقم الهوية.

قم بالضغط على زر التالي، مع استكمال باقي الخطوات وهي إعادة تعيين كلمة المرور.

وعبر إتمام تلك الخطوات السابقة يمكن استعادة كلمة المرور للدخول إلى نظام نور والاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني.

خطوات استخراج نتائج الابتدائية

يمكنكم استخراج نتائج طلاب المملكة العربية السعودية المرحلة الابتدائية من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتائج المرحلة المتوسطة

نتائج المرحلة المتوسطة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

حرصت وزارة التعليم أيضا على إتاحة إمكانية قيام كلاً من الطالب أو ولي الأمر بـ الاستعلام عن النتائج الفصلية أولا بأول عبر تسجيل دخول نظام نور ، ولكن لن يستطيع القيام بذلك إلا الطلاب أو أولياء الأمور الذين قاموا بإتمام تسجيلهم في نور وإتباع الخطوات الموضحه أدناه:

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