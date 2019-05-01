نظام نور 1440 – رابط الإستعلام عن نتائج الإمتحانات برقم الهوية

أعتمد نظام نور التعليمي في السعودية نتائج الشهادات للطلاب في المدارس الحكومية، مما يسمح للطلاب وأولياء الأمور التعرف على درجات الإمتحانات عبر نظام نور 1440 الذي يظهر إعلان النتائج برقم الهوية لجميع المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية.

نظام نور noor

ويرتقب الطلاب وأولياء الأمور درجات إبناءهم للإحاطة بنتائج الشهادات للفصل الدراسي الثاني. حيث ذلك ممكناً لطلاب المدراس بالنسبة للمدارس التي أنهت رصدها شهادات طلابها في الموقع التعليمي “noor“. وموقع النور هو نظام متقدم يسهل لولي الأمر مراقبة نشاط الأبناء في المدراس من جانب رصد الأداء العلمي والحضور والغياب والسلوك وغيرها.

نظام نور، يتيح الإستعلام عن النتائج برقم الهوية للمرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية. ويوفر الموقع الشبكي لنظام نور التابع لوزارة التعليم السعودية معرفة نتائج الإمتحانات بطريقة ميسرة تضمن السرعة وتجنب مشاكل محتملة مثل فقدان بيانات الدخول المزودة من المدراس نفسها . وذلك عبر إدخال رقم الهوية فقط وإجراء إختبار التحقق عن طريق أدخال رمز مكون من أرقام موجود في الخيار الأدنى. لتيسير عملية رصد الشهادات من قبيل مشكلة يواجهها غالباً الطلاب بفقدان البيانات التي تصدر عن إدارة المدارس.

رابط الإستعلام عن النتائج في نظام نور

يسمح هذا الرابط في موقع نور الإستعلام عن النتائج برقم الهوية: التحقق برقم الهوية

طريقة الإستعلام عن النتائج للفصل الدراسي الثاني برقم الهوية الوطنية

نظام للنور للنتائج بدون كلمة سر.

يتم أولاً الدخول الى موقع نظام نور السعودي وإتباع هذه الطرق التالية:

إختيار خانة التقارير ثم إشعار الدرجات تحديد الفصل الدراسي المطلوب تحديد الأدارة التعليمية والمدرسة التابعة التي يرتادها الطالب يتم كتابة رقم المرحلة التعليمية مع القسم في المدرسة. إدخال إسم الطالب أو الطالبة الضغط على زر الإستعلام عن النتيجة، لتكون ظاهرة في التقرير.

← إقرأ أيضاً: