نظام نور يعلن عن البدء في تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1440-1441 هـ

بدأ تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدارسي1440- 1441هـ من خلال نظام نور حيث أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وهي إدارة الاختبارات والقبول عن الخطة الزمنية لطلاب الصف الأول، حيث تبدأ من يوم الأحد: 2/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م ويتم التسجيل للطلاب من خلال دخول أولياء الأمور علي رابط نظام نور.

قواعد التسجيل في نظام نور

ويتم التسجيل لكلآ من الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية في الفترة من

30/4/ 1440 إلى 2/ 6/ 1440هـ، بجانب تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية.

أما عن المدارس الأهلية يتم التسجيل فيها بدأ من 30/4/1440 هــ وهي المطبقة للبرامج الدولية علي أن يتم انتهاء باب التسجيل في 22/01/1441هـ.

أما عن تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية من آب غير سعودي وأم سعودية فيكون بدأ من 4/ 6/ 1440هـ علي أن يتم انتهاء التسجيل في 22/01/1441هـ.

أما الطلاب غير السعوديين والذين تتم معاملتهم مثل الطلبة السعوديين مثل (أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات مدة المس سنوات ومن في حكمهم – أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي – أبناء الجالية اليمنية – أبناء الدبلوماسيين)، يتم التسجيل لهم في يوم 03/07/1440هـ علي أن يتم انتهاء باب التسجيل في 22/01/1441هـ.

الطلاب غير السعوديين والذي يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي يكون باب التسجيل لهم ابتداءً من 17/07/1440هـ. ،علي أن يتم انتهاء التسجيل في 22/01/1441هـ.

الطلاب غير السعوديين والذي يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص يكون التسجيل لهم في يوم 02/08/1440هـ، علي أن يتم انتهاء التسجيل لهم في يوم 22/01/1441هـ.

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شروط القبول لطلاب الصف الأول الابتدائي ( معايير القبول)

وضعت وزارة التعليم السعودية مجموعة من المعايير والتي علي أساسها يتم قبول الطالب في الصف الأول الابتدائي

أن يكون عمر الطالب وقت التسجيل بالصف الأول الابتدائي ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً فقط حتى تاريخ الميلاد 04/04/1435هـ 04/02/2014م.

تقديم شهادة تخص الطفل وتكون صادرة من روضة الأطفال مع اعتمادها والتي تثبت التحاقه بها لمدة عام دراسي كامل (فصلين دراسيين).

تقديم الاستمارة النمائية التي تبين مستوي الطفل الدراسي من حيث إتقانه للمهارات النمائية، والتي يؤكده بيان المعلمة بالروضة عن وضع الطفل ومستواه بها لكي تأهله للالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

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