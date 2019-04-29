هنا نظام نور لنتائج الطلاب 1440.. رابط الاستعلام برقم الهوية ورمز التحقق noor.moe.gov.sa

نظام نور نتائج الطلاب ، منذ تم الإعلان عن نظام نور الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية وقد وفر هذا النظام الكثير من الوقت والجهد في سبيل قضاء الخدمات التعليمية المختلفة، حيث أن نظام نور هو نظام تعليمي إلكتروني يربط كافة أطراف العملية التعليمية ببعضهم البعض من طالب ومعلم وولي أمر عن طريق تقديم تقارير دورية عن الطالب يمكن لولي الأمر الإطلاع عليها من المنزل من خلال إنشاء حساب في نظام نور الإلكتروني ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة به من نتائج شهرية ونتائج اختبارات نصف العام ونهاية العام.

نظام نور نتائج الطلاب

وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي مروراً بالمرحلة المتوسطة، ولقد أعلن المسئولون عن نظام نور في المملكة العربية السعودية عن إمكانية التسجيل بالحساب والحصول على النتائج الخاصة بعام 1440 باستخدام رقم الهوية ورقم السجل المدني، وهذا حتى لا يمكن لأي شخص باستثناء ولي الأمر والطالب بالإطلاع على النتائج والحصول عليها، وبذلك يقوم نظام نور بإعطاء قدر من الحرية لكافة المسجلين به.

رابط نظام نور نتائج الطلاب

ومن الجدير بالذكر بأن الطلاب والطالبات انتهوا من امتحانات آخر العام وسوف تكون النتائج متاحة بعد اعتمادها من وزير التربية و التعليم، وسيتم رفعها على نظام نور لجميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، ويمكن الاستعلام والحصول على هذه النتائج من خلال الرابط الإلكتروني لنظام نور والتابع لوزارة التربية التعليم السعودية.

تحديث: للحصول على نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة يمكن ذلك برقم الهوية ورمز التحقق عبر الدخول لرابط موقع نظام نور الموضح أعلاه.

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