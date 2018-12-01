نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية 1440 : ien.edu.sa شهادات الطلاب .. الآن الاستعلام على نتائج العلامات الشهرية برقم الهوية فقط .. تسجيل الطلاب

نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية 1440 ورمز التحقق هو أسهل الطرق للحصول على نتيجة الامتحانات الخاصة بالمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، وكذلك لجميع المراحل التعليمية التي أوشكت على الظهور من خلال موقع و نظام نور للنتائج برقم الهوية، فإذا كنت ترغب عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة في الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك من خلال نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية 1440، فمن المؤكد أنك تريد وترغب الآن في الدخول إلى الموقع الرسمي للنتائج، كي تبدأ في ألاستعلام عن نتيجتك,، ونحن هنا سوف نساعدك على ذلك حتى تتمكن من الوصول إلى نتيجة امتحاناتك بأسرع الطرق، لذلك سنشرح طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال موقع ونظام نور.

طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور المركزي

طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور المركزي لابد أولاً أن تتعرف على الطرق المعتمدة لإظهار نتائج الامتحانات، والتي يستخدمها جميع من خبروها وتعرفوا عليها، أما من ليس لدية المعرفة والخبرة في الاستعلام عن النتائج ولا يعرفون كيفية القيام بتلك الخطوات، لذلك سنشرح لهم طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور المركزي، وتتمثل طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول إلى موقع نظام نور وملاء بيانات الدخول، وهناك طريقة أخرى تتمثل في الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر رقم الهوية فقط، وسنشرح هاتين الطريقتين:

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هي الطريقة التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم السعودية، بل وتشجع علي استخدام هذه الطريقة، كما تشجع أيضا علي ضرورة استخدام هذا الحساب من قبل ولي الأمر أو الطالب نفسة، وذلك من أجل الحصول من خلال هذا الحساب بصفقة دائمة علي العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم السعودية، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلي ربط الطالب إلكترونياً، ويرجع الهدف من ذلك إلى تسهيل العملية التعليمية بالمملكة، وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة علي الإنترنت، لهذا فنحن ننصح دائماً باستخدام تلك الطريقة، وذلك في حال كنت تمتلك البيانات الخاصة بالاستعلام عن النتائج، فالاستعلام عن النتائج عملية بسيطة للغاية، وتتلخص في أن يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال بيانات الدخول، وبينات الدخول عبارة عن:

اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني

كود التحقق ومن ثم النقر علي زر الدخول.

بعد ذلك يمكن للطالب أو ولي أمره من خلال لوحة التحكم داخل نظام نور، يمكن له أن يقو بفعل كل شئ يريده من خلال تلك اللوحة الخاصة به، ثم الانتقال إلى قسم إظهار النتائج أو التقارير لمعرفة شهادات الطلاب ورصد الدرجات.

موقع نظام نور للنتائج برقم الهوية 1440

الطريقة الثانية في الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نظام نور للنتائج برقم الهوية 1440

في حال كنت فقدت أو لم تمتلك البيانات اللازمة للدخول لحسابك، فالخيار الوحيد للاستعلام عن النتائج في هذه الحالة يتم عبر رقم الهوية فقط وهو ما نسعى إلى أن نخبرك بشأنه بشكل دقيق، لذلك عبر هذا الرابط نظام نور برقم الهوية. ستقوم بالانتقال إلى إحدى الصفحات علي موقع نظام نور، وبذلك نكون قد قمنا بشرح كل شئ يخص نظام نور برقم الهوية، وهذا ما يجب عليك القيام به حتي تتمكن من استخدام تلك الطريقة للاستعلام عن النتيجة بشكل صحيح، وذلك لتحصل علي نتائجك بشكل آمن, وللدخول من خلال رابط : نظام نور برقم الهوية؛ أما في حال كنت تمتلك جميع بيانات تسجيل الدخول، فيمكنك استخدام الطريقة الأولي كما شرحناها سابقاً، وللدخول لموقع نظام نور بالطريقة الأولى فيجب اتباع رابط نتائج الطلاب نظام نور. للدخول إلى حسابك والي لوحة التحكم الخاصة بك علي موقع نظام نور حتي يمكنك الاستعلام عن التقارير والنتائج الخاصة بك عبر هذا الرابط.

رابط الاستعلام عن النتائج

تهنئ وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ويمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور، (لاستلام بيانات الحساب يمكنكم التواصل مع قيادة المدرسة)

هذا دورنا أن نجعل الأمور تسير بشكل جيد خاصة حينما يقوم المستخدم بالدخول بهذه البيانات ويجد أنها لا تستجيب وأن هناك خطأ كبير في البيانات يؤدي بدورة إلي عدم إمكانية الدخول ومعرفة النتائج.

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