نظام نور للنتائج برقم الهوية 2018 للاستعلام عن نتائج الطلاب

نظام نور هو نظام أو موقع قامت بانشاؤه وزارة التربية والتعليم فى المملكة العربية السعودية، لمساعدة الطلاب والطالبات فى كافة المراحل الدراسية، وكذلك أولياء أمورهم لمعرفة كل يخص الطالب دراسيا سواء جداول الامتحانات، او معرفة عدد الأيام التى غابها فى المدرسة، وكذلك تمكن الطالب من معرفة درجاته الشهرية، ونتائج امتحانات الترم، والكثير من الأشياء، كما تساعد الطلاب الذين يرغبون فى الانتقال من مدرسة الى أخرى، حيث تسهل لهم كثيرا اجراءات النقل من مدرسة لأخرى دون الذهاب، وذلك عن طريق التسجيل فى الموقع برقم الهوية أو الرقم الخاص بالسجل المدني.

كيفية يقوم الطلاب باستخدام موقع موقع نور:-



اولا يجب أن يقوم على كل لطالب أو ولى أمره القيام بالدخول الى الموقع من خلال هذا الرابط هنا

واذا لم يكن الطالب مسجل قبل ذلك فى الموقع يقوم بعمل عضوية جديدة وباسورد خاص بهن وذلك للحفاظ على خصوصية المعلومات عن الطالب بحيث لا يستطيع أحد أن يستطلع على أى معلومات أو نتائج الا بادخال الباسورد ورقم الهوية.

وعند الدخول الى الموقع نقوم بكتابة الاسم في خانة الخاصة user name

بعد ذلك نقوم بكتابة الرقم الخاص في password،

بعد الدخول اللى الصفحة يمكن معرفة النتائج بالضغط علي الخانة الخاصة بنتيجة أى فصل دراسي يريد معرفة نتيجته، ويقوم بتحديد الاقليم والادارة التابع لها هذا الطالب ثم اسم المدرسة التى يوجد بها الطالب، وبعدها يقوم الطالب أو لى الأمر بادخال اسم الطالب ثم يعد ذلك يقوم بالضغط علي استعلام النتائج وينتظر قليلا ستظهر بعدها التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي

طبقا للجدول الزمني يستقبل نظام نور طلبات الراغبين في القيام بتسجيل أبنائهم من الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية ويكون ذلك اعتبارًا من 4/5/1439 وحتى 22/1/1440 لكل طفل أتم عامه السادس أو أقل من ذلك بـ 90 يومً، وسيكون ذلك من خلال موقع نور الالكتروني لتسجيل الطلاب وهو رابط تسجيل الطلاب المستجدين .

يوفر نظام نور العديد من الخدمات للطلاب منها، أهمها الاستعلام عن نتائج الطلاب، ونتائج امتحاناتهم، وذلك من خلال قيام الطالب أو ولى أمره بالدخول إلي الملف الشخصي الذى قام بانشاؤه عبر نظام نور.