نظام نور للنتائج بالهوية 1440 : الآن عبر رابط نظام نور المركزي ien.edu.sa .. تعرف على نتيجة شهادات الطلاب برقم الهوية فقط

نظام نور للنتائج بالهوية 1440 وذلك من خلال تسجيل أولياء الأمور لرقم الهوية الوطنية الخاصة بهم للتمكن من الاستعلام عن جميع النتائج وكذلك تسجيل أول ابتدئي وروضة الأطفال 1439-1440 والذي يبدأ في هذه الفترة من خلال موقع تسجيل نظام نور لنتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف ونهاية العام، وكذلك في تسجيل الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.

ويعتبر موقع نور للتسجيل الإلكتروني هو الأسلوب الأحدث الذي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باستحداثه لمواكبة ركب التكنولوجيا والتعامل الإلكتروني السهل لتسهيل التعامل الحكومي والتسجيل الإلكتروني والتعرف على نتائج الاختبارات مما يتيح حرية وسهولة وسرعة في تداول المعلومات والدقة والسرية في آن واحد.

نظام نور للنتائج بالهوية 1440 وتسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي 1439-1440

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل للطلاب الجدد في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك من خلال موقع نور للتسجيل، كما يتم التعرف على نتيجة قبول الطلاب بالمدارس من خلال دخول أولياء الأمور على الموقع بالرقم السري الخاص لكل طلب، وذلك بشرط استيفاء شروط القبول للمدارس وأهمها أن يكون أكمل 6 سنوات.

للدخول على موقع تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للعام الدراسي 1439-1440 اضغط هنا.

وتلقت اللجان العليا بإشراف وتوجيه وزارة التعليم تقارير اللجان الإشرافية واللجان الميدانية باكتمال أعمالها، بعد التوجيه بتشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس كل منطقة ومحافظة، ووضع فرص التحسين لها، وتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر ، وصولاً للوقوف على الخطة الدراسية وتوزيع المشرفين والمشرفات التربويين على المدارس .

وأوضحت التعليم أنها تعمل على محورين مستمرين لضمان سير العملية التعليمية وفق المخطط له، الأول تقديم الخدمات المساندة للتعليم من خلال توفير مختلف التجهيزات التي تحتاج إليها كل مدرسها لإتمام سير العملية التعليمية، إلى جانب تأهيل المعلمين والمعلمات، والمحور الثاني يتعلق بخدمة التعليم نفسه، من خلال خطط تصدرها وكالتي التعليم للمعلمين والمشرفين لتقديم التعليم داخل الفصول الدراسية، والمتابعة، وتأهيل الطلاب والطالبات كل في مجاله .

تأتي هذه الاستعدادات وسط متابعة ميدانية من كافة الأجهزة المعنية، وعودة طلاب وطالبات المملكة لمقاعد الدراسة بمختلف المراحل بعد أن تمتعوا بإجازة منتصف العام الدراسي، وتأكيدات وزارة التعليم الانطلاقة الجادة من اليوم الأول، بعد إنهاء كافة الترتيبات، وتسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني للمدارس قبل بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول .

وإذا كنت قد قرأت المقال بعناية منذ البداية موقعنا فستجد بأننا أشرنا إلي الإجابة على جميع التساؤلات في فقرات عديدة، حيث أننا أشرنا إلي أن الطريقة المعتمدة أو الروتينية يتم استخدامها منذ سنوات وتتمثل في أن يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلي نظام نور وهذه البيانات كما هو معروف يتم توزيعها علي الطلاب والطالبات في نفس الوقت خلال العام الدراسي الهجري لتكون صالحة لهم لاستخدامها في نتائج الفصل الدراسي الأول أو حتي الفصل الدراسي الثاني وطوال العام.

إذا كنت في حاجة إلى أي استفسار اترك تعليق على هذا المقال، فإننا نسعد كثيراً أن نستقبل أي استفسارات والإجابة عليها في أسرع وقت، مع خالص الأمنيات لك بالتوفيق والنجاح.

وسنوافيكم بكل ما يستجد في نظام نور التعليمي والذي يقدم خدمة متميزة للطالب السعودي في جميع أرجاء المملكة ويضمن له التسجيل السهل بشرط استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل.

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