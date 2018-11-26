نظام نور للمعلمات لرصد الدرجات : رابط نظام نور المركزي .. الاستعلام عن نتائج الطلاب

نظام نور للمعلمات لرصد الدرجات وهو النظام الخاص برصد درجات جميع الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية من خلال نظام نور، وذلك عبر النظام الإلكتروني علي الإنترنت, حيث أن الهدف من نظام نور للمعلمات لرصد الدرجات هو أن يوفر الاستعلام عن النتائج، كما يقدم نظام نور العديد من الخيارات أو الخدمات الأخري التي تميزت للغاية، خاصة في الفترة الأخيرة، ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام قد جاء في التوقيت المناسب ليقدم مثل هذه الخدمات إلي المستخدمين.

إذا كنت ترغب عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة في رصد الدرجات الخاصة بكم لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث أوشكت النتائج على الظهور لبعض المراحل التعليمية، لذلك وجب علينا أن نرشدكم إلى كل ما يجب عليكم القيام به للتعرف على النتائج الخاصة بكم، كل ما عليكم هو متابعة النصائح التي نقدمها لكم، والتي لطالما قدمناها لكم خلال الأشهر والأسابيع الماضية.

وتتلخص طريقة رصد درجات الطلاب بالحساب الخاص بكم في التالي:

أن يقوم المستخدم بالدخول إلى نظام نور المركزي

ثم يقوم باستخدام الحساب الخاص به علي النظام

ويقوم بتسجيل الدخول

ثم ينتقل إلي القسم المسؤول عن رصد الدرجات علي النظام بعد دخوله إلي لوحة التحكم

ثم تبدأ النتائج في الظهور علي الفور إن شاء الله إذا كانت قد ظهرت بالفعل.

رصد درجات الطلاب برقم الهوية

كما يمكنكم باستخدام رقم الهوية الدخول إلي نظام نور برقم الهوية الوطنية، ورقم السجل المدني، وهذه هي الطريقة الأخري التي يفضلها الكثير من الطلاب والطالبات، التي طالما تحدثنا عنها باستمرار من خلال مقالات سابقة خلال الفترة الماضية، وذلك نظراً لكون الاستعلام عن النتائج برقم الهوية، هي طريقة مميزة وسهلة للغاية، وذلك في حال وجود مشكلات في حسابات المستخدمين، وعدم استطاعتهم تسجيل الدخول.

والآن نضع بين يديك الروابط قم بالدخول إلي أي واحد منهم ولتبدأ فا الانتقال ألي تلك الصفحة الخاصة برقم الهوية والسجل المدني علي الرابط التالي:

رابط تسجيل الدخول باسم المستخدم ورمز التحقق

الرابط المباشر للدخول إلى نظام نور برقم الهوية.

رابط الاستعلام عن النتائج.

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تتميز عملية التسجيل في نظام نور بالسهولة واليسر بدلاً عن الذهاب للمدرسة التي ترغب في انضمام أبناؤك إليها لإنهاء إجراءات قبول الطلاب والطالبات في المدارس إلكترونياً، وذلك طبقًا لمواعيد التسجيل، حيث يعمل نظام نور علي ربط جميع أطراف العملية التعليمية، بداية من الطالب وولي الأمر، حتى المعلم والإدارة المدرسية.

استحدثت الوزارة هذه المرحلة رغبة في التخفيف على المتقدمين والمتقدمات من عناء مراجعة فروعها ومكاتبها لغرض التدقيق والتحقق من مطابقة البيانات المضافة مع أصول مستنداتها الثبوتية بالإضافة إلى اختصار الوقت الذي تتطلبه عملية التوظيف في أقل صورة وحرصاً منها على جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدماتها أفراداً كانوا أو جهات حكومية.

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