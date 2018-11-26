نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب : التعرف على نتائج جميع الطلاب .. شرح دخول نظام نور برقم الهوية فقط

نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب في المرحلة الابتدائية، المتوسطة والثانوية، باستخدام رقم الهوية الوطنية للطالب فقط، نعرض عليكم طريقة دخول سهلة لموقع نور التعليمي للاستعلام عن النتائج، ونتابع مع الطالب السعودي أخبار ومواعيد ظهور نتائج المراحل الدراسية المختلفة بالشرح والتفصيل، تابعوا التعرف على نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب.

حيث بدأ البحث اليوم والأمس على نتائج المرحلة الابتدائية بعد الإعلان عن انتهاء أعمال التصحيح فيها، حيث انتهت جميع كنترولات التصحيح والمراجعة من أعمالها لهذه المرحلة، ولم يتبقى إلا اعتماد النتائج ونشرها على الموقع الإلكتروني، ويتمكن الطالب حينئذ من التعرف على نتائجه برقم الهوية الوطنية فقط.

نظام نور لنتائج الطلاب

هو النظام التعليمي الجديد والمتميز لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية والذي يتيح العديد من الخدمات:

الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية للطلاب

الاستعلام عن نتائج منتصف ونهاية العام.

التسجيل الإلكتروني للمستجدين في روضات الأطفال والصف الأول الابتدائي.

التسجيل والاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين فيما بين مدارس المملكة.

الإعلان عن دورات تدريبية للمعلمين، ومتابعة حركة الترقيات.

تلقي الشكاوى التظلمات.

طريقة استخدام رابط نظام نور للاستعلام عن شهادات الطلاب

فيديو توضيحي لطريقة الدخول واستخدام موقع نظام نور التعليمي:

كيفية وطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية فقط

يستعلم كل من الطالب أو ولي الأمر عن النتائج بالدخول على موقع نظام نور، للتعرف على دخول موقع نور التعليمي اضغط هنا. رابط نظام نور الجديد بالهوية فقط إدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لرقم الهوية. لا يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول. اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب لنهاية العام الدراسي الحالي 1438-1439.

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440

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