يقدم نظام نور للاستعلام عن النتائج بالسجل المدني أحد طرق الحصول على إشعار الدرجات وطباعة شهادات الطلاب noorresults الفترة الأولى من العام الدراسي 1439-1440، حيث بدء الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 لجميع المراحل التعليمية بلا استثناء وسط تأكيدات برقع العديد من القطاعات التعليمية نتائج المدارس التابعة لهم وتسلم نتائجها إلى نظام نور المركزي، بعد انتهاء اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي في المملكة العربية السعودية .

خصصت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية برنامج نور التعليمي، والذي يدم العديد والعديد من الخدمات لمنسوبي المنظومة التعليمية، وسط خطط الوزارة لتحويل العملية التعليمية بشكل كامل للمنظومة الإلكترونية، وبخلاف نتائج الطلاب يقدم موقع تور الخدمات للمعلمين، وسنكتفي هنا باستعراض طريقة نظام نور للاستعلام عن النتائج بالسجل المدني noorresults .

نظام نور للاستعلام عن النتائج بالسجل المدني noorresults

الشرح حول ألية استخراج نتائج طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، وكذلك نتائج المرحلة الابتدائية لجميع صفوفها ونتائج رياض الأطفال، وكي يتمكن ولي الأمر من دخول إلى موقع نور، لابد من توافر بيانات اسم المستخدم ورمز التحقق، وبعد تحديث نظام نور، يمكن الوصول لتلك الخدمة بشكل مباشر عبر رقم الهوية الوطنية.

إشعار الدرجات برقم الهوية

طباعة اشعار الدرجات برقم الهوية بعد الدخول للبيانات على الموقع بكلمية السر أو برقم الهوية، لتكتمل عملية الدخول إلى نظام نور للاستعلام عن النتائج بالسجل المدني noorresults، طباعة وإصدار إشعار نتائج الطلاب من نظام نور برقم الهوية الوطنية يكون من خلال التقارير والتي يتم الوصول إليها من حساب قائد المدرسة ، وذلك لاستكمال خطوات دخول نظام نور للاستعلام عن النتائج بالسجل المدني noorresults و استخراج أو تصدير أوطباعة إشعار الدرجات.

تحديث : تتواصل عملية الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني، وحتى الآن لم يتم إطلاق رابط الاستعلام المباشر بدون رقم سري، فقط تابعونا، وسنوافيكم بما يستجد ونتائج أوائل الطلاب الثانوي لبعض الثانويات، نظام نور برقم الهوية الوطنية هو الرابط الجديد لاستعلام النتائج بدون رقم سري، ولا بيانات التسجيل الخاصة بموقع نور المركزي، الذي يتطلب دخول موقع نور برقم الهوية ورمز التحقق.

نظام نور بدون تسجيل 1440



شرح طريقة دخول نظام نور المركزي لاستعلام النتائج والحصول على إشعار الدرجات موضح بعالية، بخلاف موقع وزار التعليم بدون تسجيل والذي يفعل بعد الانتهاء من عمليات الرصد، لحصول على درجات الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية وكذلك المرحلة الابتدائية وطباعة إشعار الدرجات وفحصها من الرابط المبين بعالية.

تحديث: حددت بعد مدارس المرحلة الابتدائي موعد تسليم إشعار الدرجات الورقي للطلاب وأولياء الأمور عقب الانتهاء من إقفال الدرجات على نظام نور التعليمي للخدمات التربوية، وقبيل نهاية الأسبوع ستعلن وزارة التعليم عن إتاحة الاستعلام لطلاب المتوسط والثانوية العامة والحصول على الشهادات.

تحديث: عقب ظهور نتائج الطلاب عبر رابط نظام نور لاستعلام عن إشعار درجات الفصل برقم الهوية الوطنية، يمكن الاستعلام عن نتائج المرحلة الثانوية وتحليل النتيجة عبر خدمات نظام نور المركزي.

تحديث: اليوم الإثنين 29 أبريل 2019 تنتهي اختبارات الفصل الدراسي الثاني، ويتشوق طلاب وطالبات المتوسط والثانوية لفتح رابط استعلام النتائج النهائية وإشعار درجات الفصل واستخراج الشهادات بدون كلمة سر، نظام نور بالسجل المدني فقط، وهو ما سنعلن عنه قريباً.

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