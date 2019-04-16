ترقب تفعل نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1440-1441 من حساب ولي الأمر، أحد خدمات تسجيل دخول موقع نور لتسجيل طالب جديد فر الروضة أو الصف الأول الابتدائي، وخاصة مرحلة تسجيل الروضات الحكومية التي يثار حولها جديد كبير، نتيجة تأخر تحديد مواعيد البدء في تسجيل الأطفال الجدد في الروضة، بعد التلميح كون عملية تسجيل الروضة ستكون من خلال نظام نور المركزي، وسيتم إدراج تلك الخدمة من بين خدمات الطلاب الإلكترونية مثل تسجيل المستجدين في المرحلة الابتدائية.

وزارة التعليم أصدرت تعميم وزاري نهاية شهر ربيع أخر 1440، أعلنت من خلاله الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ومن خلال نظام نور تم تفعيل خدمة استقبال طلبات تسجيل طالب جديد من حساب ولي الأمر ، في المرحلة الابتدائي لمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن، ولم تشر تلك الخطوة لمواعيد فتح تسجيل الروضات 1440، رغم التأكيدات عن كون موقع التسجيل في الروضة، سيكون من خلال رابط نظام نور لتسجيل رياض الاطفال 1440-1441 من حساب ولي الأمر .

رابط نظام نور لتسجيل رياض الاطفال 1440

خدمة تسجيل الطلاب الجدد سواء المرحلة الابتدائي أو تسجيل الروضات الحكومية، ستكون من خلال رابط نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1440، ووفق ما يتم تداوله سيتم تخصيص أيقونة داخلية من بين خدمات الطالب، تخص تسجيل الروضة في نور، وحتى اليوم لم يتم تفعيل تلك الخدمة.، وللتعرف على طريقة فتح حساب مستخدم جديد تابعو ما يلي من بيانات.

موقع نظام نور

الدخول على موقع نظام نور من حساب ولي الأمر سيوفر لمن يسجل لأول مرة من الخدمات الإلكترونية المبسطة، والتي تم تخصيص شرح لها على موقع نظام نور المركزي، ويمكن الدخول الى خدمة فتح حساب مستخدم جديد او استعادة بيانات ولي أمر لفقد كلمة مرور ويسعى صاحب الحساب على استعادتها.

مواعيد التسجيل في رياض الأطفال 1441 مرفق بعالية، بعد نشر وزارة التعليم مواعيد فتح رابط نظام نور لتقديم أو تسجيل طالب جديد في مرحلة الطفولة المبكرة للعام الدراسي المقبل.

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