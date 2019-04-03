نظام نور تسجيل طالب جديد عبر حساب ولي الأمر في الصف الأول الابتدائي

رابط نظام نور تسجيل طلب جديد، عبر الدخول من حساب ولي الأمر بهدف تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي وفق الخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم لبدء تلقي طلبات تسجيل الطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1440-1441، ويمكنكم استعرضها من المرفقات أدناة، للتعرف على توقيتات فتح موقع نور لاستقبال عمليات التسجيل للطلاب في المرحلة الابتدائية خلال الشهور المقبلة وحتى بداية العام الدراسي الجديد.

الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات خريجي الروضات في الصف الأول الابتدائي في نظام نور للإدارة التربوية، تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 30 ربيع ثاني 1440، عبر البدء في تسجيل الطلاب السعوديين الجدد في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجرى لها مفاضلة للاختيار من بين المتقدمين، من خلال الدخول على رابط نظام نور تسجيل طالب مستجد من حساب ولي الأمر على موقع نور المركزي، وبالتالي سيكون من الضروري وجود حساب مفعل لولي الأمر إن كان يسجل لأول مرة في نظام نور.

خطوات نظام نور تسجيل ولي أمر جديد

ألية تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي يكون من حساب ولي الأمر على نظام نور، وفي حالة كانت هذه هي المرة الأولى لولي أمر جديد بتسجيل احد أبناؤه، فعلية فتح حساب جديد على نظام نور من خلال رابط نظام نور تسجيل ولي أمر جديد، وعند الضغط على الرابط ينتقل النظام لشاشة بيانات جديدة تطلب إدخال بعض البيانات منها رقم السجل المدني لولي الأمر، واسم المستخدم المقترح، ثم الضغط على التالي واستكمال باقي الخطوات بعد الموافقة على الشروط، لحين استعلام رسالة التفعيل.

تسجيل طالب مستجد من حساب ولي الأمر له حساب مسجل بالفعل لكنه فقد كلمة المرور، يمكنه استعادتها عبر الضغط على استعادة كلمة المرور، وإدخال رقم السجل المدني وستصل رسالة له على رقم الهاتف بها بيانات الدخول، ليتمكن من الدخول على نظام نور برقم الهوية وكلمة المرور.

نظام نور تسجيل طالب جديد أو مستجد 1440

تسجيل الدخول على رابط نظام نور ولي أمر جديد، أو الدخول على نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق من الروابط المبينة أدناة.

وحال استعادة كلمة السر يمكن الدخول على رابط نظام نور باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق من البوابة الخارجية وتسجيل الطلاب المستجدين للعام 1440-1441.

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين

طريقة تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي

بدء اليوم السبت 9-2-2019 الموافق 4-6-1440 تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول ابتدائي للعام الدراسي المقبل 1440-1441، وفق الخطة الزمنية لوزارة التعليم، والضوابط التي وردت في التعميم الوزاري بهذا الشأن، حيث يتم استقبال طلبات تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي وبالتحديد الطلاب والطالبات السعوديين، أو طلاب وطالبات من أمهات سعوديات ولأباء من غير السعوديين، حيث يقبل تسجيل الطلاب من أتموا 6 سنوات أو أقل بمدة 90 يوم :من يبدأ تاريخ ميلاده من 4-4-1435، وفق طريقة التسجيل في نظام نور لطالب مستجد.

تحديث: تستمر الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، وفق ما هو مخطط له ومدرج بعالية من بيانات، في حين لا يزال الترقب لحين تفعيل خاصة تسجيل الروضات الحكومية والتي لم يعلن عنها رسميا حتى ألان.

تحديث تستمر عملية تسجيل الطلاب المستجدين في مرحلة الصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي 1440-1441 على حسب مواعيد الخطة الزمنية للتسجيل، وقريبا ستضاف خدمة التسجيل في الروضات الحكومية للعام الدراسي المقبل.