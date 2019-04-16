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نظام نور المركزي تسجيل طالب جديد الصف أول ابتدائي روضات الأطفال الحكومية 1441 ien.edu.sa .. إدخال الغياب والاستعلام عن شهادات الطلاب بدون رقم سري

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث

تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في نظام نور تسجيل صف أول ابتدائي 1441 ة، حيث أطلقت وزارة التعليم السعودية الخطة الزمنية المتعلقة بتنظيم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1440-1441 ويتم تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي المنوط بالعملية التعليمية الشامل لكافة منسوبي العملية التعليمية، فهو يُقدم خدمات تعليمية لجميع الفئات المرتبطة بالتعليم العام بالمملكة سواء كان (مدير إدارة تعليمية، قائد مدرس، معلم/معلمة، طالب/طالبة، ولي أمر، إداريين).

نظام نور للنتائج بالهوية 1440 يمكن من خلالة الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، كما يمكن أيضا من خلال موقع نظام نور المركزي تسجيل أولياء الأمور لرقم الهوية الوطنية الخاصة بهم للتمكن من الاستعلام عن جميع النتائج وكذلك تسجيل أول ابتدئي وروضة الأطفال 1439-1440 والذي يبدأ في هذه الفترة من خلال موقع تسجيل نظام نور لنتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف ونهاية العام، وكذلك في تسجيل الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.

موعد تسجيل الطلاب الجُدد الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور 1440
مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور 1440

شروط تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

شروط تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441
شروط تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

ويعتبر موقع نور للتسجيل الإلكتروني هو الأسلوب الأحدث الذي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باستحداثه لمواكبة ركب التكنولوجيا والتعامل الإلكتروني السهل لتسهيل التعامل الحكومي والتسجيل الإلكتروني والتعرف على نتائج الاختبارات مما يتيح حرية وسهولة وسرعة في تداول المعلومات والدقة والسرية في آن واحد.

شرح رصد إدخال الغياب في نظام نور

الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

نظام نور للنتائج بالهوية 1440 وتسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي 1439-1440

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل للطلاب الجدد في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك من خلال موقع نور للتسجيل، كما يتم التعرف على نتيجة قبول الطلاب بالمدارس من خلال دخول أولياء الأمور على الموقع بالرقم السري الخاص لكل طلب، وذلك بشرط استيفاء شروط القبول للمدارس وأهمها أن يكون أكمل 6 سنوات.

وتلقت اللجان العليا بإشراف وتوجيه وزارة التعليم تقارير اللجان الإشرافية واللجان الميدانية باكتمال أعمالها، بعد التوجيه بتشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس كل منطقة ومحافظة، ووضع فرص التحسين لها، وتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر ، وصولاً للوقوف على الخطة الدراسية وتوزيع المشرفين والمشرفات التربويين على المدارس .

نظام نزر لنتائج طلاب الابتدائي والمتوسطة برقم الهوية ورمز التحقق

نظام نور المركزي تسجيل طالب جديد الصف أول ابتدائي روضات الأطفال الحكومية 1441 ien.edu.sa .. إدخال الغياب والاستعلام عن شهادات الطلاب بدون رقم سري
نظام نور لنتائج الابتدائي

وأوضحت التعليم أنها تعمل على محورين مستمرين لضمان سير العملية التعليمية وفق المخطط له، الأول تقديم الخدمات المساندة للتعليم من خلال توفير مختلف التجهيزات التي تحتاج إليها كل مدرسها لإتمام سير العملية التعليمية، إلى جانب تأهيل المعلمين والمعلمات، والمحور الثاني يتعلق بخدمة التعليم نفسه، من خلال خطط تصدرها وكالتي التعليم للمعلمين والمشرفين لتقديم التعليم داخل الفصول الدراسية، والمتابعة، وتأهيل الطلاب والطالبات كل في مجاله .

نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

تأتي هذه الاستعدادات لإعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول وسط متابعة ميدانية من كافة الأجهزة المعنية، حتى يخصل طلاب وطالبات المملكة بمختلف المراحل على نتائجهم بسهولة ويسر، وأن تمتعوا بإجازة منتصف العام الدراسي.

رابط موقع نور
رابط موقع نور للاستعلام عن نتائج نصف العام 1439-1440 برقم الهوية ورمز التحقق

وإذا كنت قد قرأت المقال بعناية منذ البداية موقعنا فستجد بأننا أشرنا إلي الإجابة على جميع التساؤلات في فقرات عديدة، حيث أننا أشرنا إلي أن الطريقة المعتمدة أو الروتينية يتم استخدامها منذ سنوات وتتمثل في أن يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلي نظام نور وهذه البيانات كما هو معروف يتم توزيعها علي الطلاب والطالبات في نفس الوقت خلال العام الدراسي الهجري لتكون صالحة لهم لاستخدامها في نتائج الفصل الدراسي الأول أو حتي الفصل الدراسي الثاني وطوال العام.

إذا كنت في حاجة إلى أي استفسار اترك تعليق على هذا المقال، فإننا نسعد كثيراً أن نستقبل أي استفسارات والإجابة عليها في أسرع وقت، مع خالص الأمنيات لك بالتوفيق والنجاح.

وسنوافيكم بكل ما يستجد في نظام نور التعليمي والذي يقدم خدمة متميزة للطالب السعودي في جميع أرجاء المملكة ويضمن له التسجيل السهل بشرط استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

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نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمينتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمينتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمينتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي
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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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