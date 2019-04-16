نظام نور المركزي تسجيل طالب جديد الصف أول ابتدائي روضات الأطفال الحكومية 1441 ien.edu.sa .. إدخال الغياب والاستعلام عن شهادات الطلاب بدون رقم سري

تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في نظام نور تسجيل صف أول ابتدائي 1441 ة، حيث أطلقت وزارة التعليم السعودية الخطة الزمنية المتعلقة بتنظيم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1440-1441 ويتم تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي المنوط بالعملية التعليمية الشامل لكافة منسوبي العملية التعليمية، فهو يُقدم خدمات تعليمية لجميع الفئات المرتبطة بالتعليم العام بالمملكة سواء كان (مدير إدارة تعليمية، قائد مدرس، معلم/معلمة، طالب/طالبة، ولي أمر، إداريين).

نظام نور للنتائج بالهوية 1440 يمكن من خلالة الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، كما يمكن أيضا من خلال موقع نظام نور المركزي تسجيل أولياء الأمور لرقم الهوية الوطنية الخاصة بهم للتمكن من الاستعلام عن جميع النتائج وكذلك تسجيل أول ابتدئي وروضة الأطفال 1439-1440 والذي يبدأ في هذه الفترة من خلال موقع تسجيل نظام نور لنتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف ونهاية العام، وكذلك في تسجيل الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.

موعد تسجيل الطلاب الجُدد الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

شروط تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

ويعتبر موقع نور للتسجيل الإلكتروني هو الأسلوب الأحدث الذي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باستحداثه لمواكبة ركب التكنولوجيا والتعامل الإلكتروني السهل لتسهيل التعامل الحكومي والتسجيل الإلكتروني والتعرف على نتائج الاختبارات مما يتيح حرية وسهولة وسرعة في تداول المعلومات والدقة والسرية في آن واحد.

شرح رصد إدخال الغياب في نظام نور

الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور

نظام نور للنتائج بالهوية 1440 وتسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي 1439-1440

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل للطلاب الجدد في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك من خلال موقع نور للتسجيل، كما يتم التعرف على نتيجة قبول الطلاب بالمدارس من خلال دخول أولياء الأمور على الموقع بالرقم السري الخاص لكل طلب، وذلك بشرط استيفاء شروط القبول للمدارس وأهمها أن يكون أكمل 6 سنوات.

للدخول على موقع تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للعام الدراسي 1439-1440 اضغط هنا.

وتلقت اللجان العليا بإشراف وتوجيه وزارة التعليم تقارير اللجان الإشرافية واللجان الميدانية باكتمال أعمالها، بعد التوجيه بتشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس كل منطقة ومحافظة، ووضع فرص التحسين لها، وتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر ، وصولاً للوقوف على الخطة الدراسية وتوزيع المشرفين والمشرفات التربويين على المدارس .

نظام نزر لنتائج طلاب الابتدائي والمتوسطة برقم الهوية ورمز التحقق

وأوضحت التعليم أنها تعمل على محورين مستمرين لضمان سير العملية التعليمية وفق المخطط له، الأول تقديم الخدمات المساندة للتعليم من خلال توفير مختلف التجهيزات التي تحتاج إليها كل مدرسها لإتمام سير العملية التعليمية، إلى جانب تأهيل المعلمين والمعلمات، والمحور الثاني يتعلق بخدمة التعليم نفسه، من خلال خطط تصدرها وكالتي التعليم للمعلمين والمشرفين لتقديم التعليم داخل الفصول الدراسية، والمتابعة، وتأهيل الطلاب والطالبات كل في مجاله .

تأتي هذه الاستعدادات لإعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول وسط متابعة ميدانية من كافة الأجهزة المعنية، حتى يخصل طلاب وطالبات المملكة بمختلف المراحل على نتائجهم بسهولة ويسر، وأن تمتعوا بإجازة منتصف العام الدراسي.

وإذا كنت قد قرأت المقال بعناية منذ البداية موقعنا فستجد بأننا أشرنا إلي الإجابة على جميع التساؤلات في فقرات عديدة، حيث أننا أشرنا إلي أن الطريقة المعتمدة أو الروتينية يتم استخدامها منذ سنوات وتتمثل في أن يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلي نظام نور وهذه البيانات كما هو معروف يتم توزيعها علي الطلاب والطالبات في نفس الوقت خلال العام الدراسي الهجري لتكون صالحة لهم لاستخدامها في نتائج الفصل الدراسي الأول أو حتي الفصل الدراسي الثاني وطوال العام.

إذا كنت في حاجة إلى أي استفسار اترك تعليق على هذا المقال، فإننا نسعد كثيراً أن نستقبل أي استفسارات والإجابة عليها في أسرع وقت، مع خالص الأمنيات لك بالتوفيق والنجاح.

وسنوافيكم بكل ما يستجد في نظام نور التعليمي والذي يقدم خدمة متميزة للطالب السعودي في جميع أرجاء المملكة ويضمن له التسجيل السهل بشرط استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

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