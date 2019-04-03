نظام نور تسجيل رياض الأطفال بالسجل المدني حساب ولي الأمر

متى يفعل نظام نور تسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، تساؤل طال انتظار الإجابة عنه في ظل عدم صدور تعميم وزارة التعليم، لتحديد مواعيد فتح تسجيل الروضة 1440 بجميع المناطق والمدن وفي المملكة العربية السعودية، ولعدم توافر معلومة لدى مسئولي رياض الأطفال لرد على تساؤلات أولياء الأمور، وتأكيد ما إذا كان عملية التسجيل في رياض الأطفال ستكون من حساب ولي الأمر على موقع نظام نور بالسجل المدني أو رقم الهوية، أو فتح عملية التسجيل من خلال الروضة بمعرفة مسئوليها، وما هي شروط تسجل طفل في رياض الأطفال للعام الدراسي 1440-1441.

أكدت عدة مصادر أن وزارة التعليم ستعلن قريباً عن خطة زمنية لتوضيح ألية تسجيل رياض الأطفال 1440، وانه من المنتظر تفعيل خدمة إلكترونية من نظام نور تسجيل رياض الأطفال بعد تسجيل دخول ولي الأمر من حسابة الشخصي على نظام الإدارة التربوية، وكانت التوقعات ترجح بدء العملية منتصف شهر رجب الحالي، غيرة انه حتى الآن لمن يتم الإفادة حول توقيت تفعيل الخدمة، ولم تصدر تصريحات رسمية من قبل مسئولي التعليم عن الموعد الرسمي لبدء التقديم.

موقع نظام نور تسجيل رياض الأطفال

رابط موقع نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1440 هو الرابط المنتظر الإعلان عنه لبدء التسجيل في الروضة للعام الدراسي المقبل، ويمكن لولي الأمر الدخول على نظام نور ولي أمر جديد، وفتح حساب مستخدم على نظام نور، والانتهاء من عملية التسجيل، والتعرف على الخدمات الإلكترونية لنظام ومنها تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي، وهي الخدمة التي تسير وفق الآلية الزمنية التي وردت في تعملي وزارة التعليم بخصوص فتح تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي.

ويمكن لولي الأمر لن لم يكن له حساب، تسجيل الدخول على موقع نور واتباع تعليمات التسجيل، وتفعيل الحساب ليكون في استعداد وجهوزية حال فتخ النظام للتسجيل.

تحديث: قريبا سيتم فتح تسجيل الأطفال فر الروضات، حيث أشارت مصادر لبدء تحديث نظام نور لتفعيل الخدمة، وتم دعوة أولياء الأمور من ليس لهم حسابات على نظام نور، لفتح حساب ولي امر جديد والاستعداد للتقديم، وفق الآلية التي ستعلن عنها وزارة التعليم.