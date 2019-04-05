نظام نور تسجيل الطلاب في الابتدائي والروضة 1440 برقم الهوية حساب ولي الأمر

موقع نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1440 في الصف الأول الابتدائي، وكذلك في تسجيل الروضة من حساب ولي الأمر، وذلك وفق الخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم السعودية نحو تسجيل طالب جديد في الابتدائي من الطلاب السعوديين وغير السعوديين، ومع ترقب الإعلان عن فتح تسجيل الروضات 1440-1441 وفق مستويات تسجيل الطلاب الجدد، والتي تعتمد على تحديد شرائح قبول الطلاب وفق السن، على حسب سنة الميلاد، فما هي خطوات تسجيل الطلاب في موقع نور من خلال خدمات الطلاب الإلكترونية.

تبدأ من يوم الأحد 3-7-1440 مرجلة جديدة من تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، حيث يبدأ تسجيل الطلاب غير السعوديون في الصف الأول لمن يعاملون معاملة السعوديين، وذلك لأبناء أفراد القبائل النازحة، ومن يعاملون وينطبق عليهم نفي الأحكام من أبناء مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الطلاب من أبناء الجالية اليمنية لمن يحمل بطاقة إقامة سارية المفعول، والطلاب من أبناء الدبلوماسيين، للتسجيل من خلال رابط نظام نور تسجيل الطلاب في الابتدائي، و تسجيل الأطفال في الروضة وفق ألية التسجيل التي تم شرحها على موقع تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية أو السجل المدني من حساب ولي الأمر.

دخول نظام نور تسجيل الطلاب في الابتدائي

خطوات تسجيل الطلاب في نظام نور من حساب ولي الأمر، لمن يملك حساب، أو يقوم بالتسجيل لأول مرة، حيث تم شرح طريقة فتح حساب ولي أمر جديد على موقع نظام نور المركزي، ويمكن لمن له تسجيل مسبق استرجاع كلمة المرور عن طريق رقم الهوية، واليكم خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور بمرحلة الصف الأول الابتدائي.

تنتهي مرحلة التسجيل في 22-1-1441 أو في حالة إشغال الشواغر وفق توضيحات الخطة الزمنية لوزارة التعليم، لتسجيل الطلاب من عمر 6 سنوات أو أقل بمدة 90 يوم، فيما يسجل الطلاب بالبند رقم 4 من الخطة عبر حساب قائد المدرسة في نظام نور.

نظام نور تسجيل طالب جديد

رابط تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائي، وكذلك مرحلة الروضة الحكومية، هو موقع نظام نور تسجيل المستجدين، وطريقة تسجيل طالب كما هو موضح بالشرح المرفق بعالية.

نظام نور تسجيل الروضة 1441

البحث عن مواعيد بداية فتح نظام نور تسجيل الروضة 1441 من حساب ولي الأمر سيكون الرد عليه قريباً جداً.

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يتضح من الصور بعالية قرب تفعيل الخدمة على نظام نور حساب ولي الأمر.

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