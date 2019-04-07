طريقة التسجيل في نظام نور أول ابتدائي المستجدين | مواعيد تقديم روضات الأطفال الحكومية 1440-1441 خطوات تسجيل الطلاب الجدد

نظام نور تسجيل أول ابتدائي المستجدين ومواعيد تسجيل طلاب الصف الأول للعام الدراسي 1440-1441 فقد صدر عن وزارة التعليم بالمملكة السعودية تعميم ينظم عملية التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم، ويشمل هذا التعميم الفترات المحددة الخاصة بالتسجيل في نظام نور 1440، ويتضمن التعميم أيضا وضع جدول زمني وخطة عمل زمنية لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي سواء كانوا طلاب سعوديين وغير سعوديين من الجنسيات المقينة بالمملكة، وذلك للقبول في الصف الأول الابتدائي بالمدارس سواء كانت مدارس حكومية تعليم عام، أو مدارس أهلية، أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم،. يتم تسجيل الطلاب المستجدين الجدد من خلال موقع نظام نور المركزي EduWave لذلك سنوضح من خلال هذا التقرير الهام تفاصيل طريقة التسجيل والخطوات الواجبة، وكذلك رابط التسجيل في نظام نور 1440 المركزي noor.moe.gov.sa الرسمي. طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال الحكومية الكلمات البحثية عن تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي

نظام نور تسجيل أول ابتدائي

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1440

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1440-1441

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1440-1441

فترات التسجيل في نظام نور 1440

هذا وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الخطة الزمنية الخاصة بتسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم مبكرا، وذلك حتى يستعد أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم اللذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بتسجيل الصف الأول الابتدائي، ويتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لنظام نور من حساب ولي الأمر للعام الدراسي القادم 1440-1441، ومن الجدير بالذكر انه قد تم وضع جدول زمني يتم من خلاله تنظيم فترات التسجيل عبر نظام نور، وذلك حسب نوعية المدارس المراد التسجيل بها وهي كالتالي:

المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية

مدارس تحفيظ القرآن الكريم،

المدارس الأهلية المُطبقة للبرامج الدولية

المدارس الأجنبية

تنظيم التسجيل للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي

ومن الجدير بالذكر أن التعميم الصادر عن وزارة التعليم السعودية قد راعى الاستعداد المبكر لعملية تسجيل الطلاب الجُدد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم، كما تم تحديد التقويم الدراسي للعام القادم على أن يبدأ العام الدراسي يوم الأحد الأول من سبتمبر 2019، والموافق الثاني من شهر المحرم 1441، وسنوضح ونبين من خلال هذا التقرير ما صدر بتعميم الوزارة الصادر يوم 2 يناير 2019 والذي نص على من لهم أحقية بالتسجيل بالصف الأول الابتدائي.

نظام نور .. الطلاب اللذين لهم حق التسجيل في الصف الأول الابتدائي

نظام نور .. رابط التسجيل في الصف الأول الابتدائي حسب نوع المستخدمين والصلاحيات

نظام نور والحالات التي لا يمكن تسجيلها إلا عن طريق قائد المدرسة

طريقة تسجيل الطلاب الجدد الصف الأول الابتدائي

رابطة إضافة تسجيل ملف طالب جديد

نظام نور الخطة الزمنية لتسجيل طلاب الابتدائي

روابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين

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