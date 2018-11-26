نظام نور برقم الهويه ورمز التحقق الآن 1440: رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية .. برقم السجل المدني فقط بدون رقم سري

نظام نور برقم الهويه ورمز التحقق الآن ، حيث يمكنك عزيزي الطالب الدخول على الموقع التعليمي الأول بالمملكة وإدخال رقم الهوية ورمز التحقق واتباع جميع الخطوات للتعرف على نتائج المرحلة الابتدائية، والتي أوشكت على الظهور، وذلك فقد وصل إلى علم الطلاب اقتراب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات وتنزيلها تباعا على الموقع التعليمي، مما يرفع البحث عنها ويستمر الدخول على نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق الآن.

ويقدم إليكم موقعنا تغطية شاملة وتحديث يومي لآخر أخبار النتائج، ورصد الموعد المحدد لظهورها فور الانتهاء من تنزيل النتائج للطلاب عليه، ومن الهام التنويه للطالب بأن الموقع قد لا يكون يعمل في الوقت الحالي وذلك لحين الانتهاء من جميع الأعمال عليه، والتي اقترب موعد ظهورها، وذلك بعد أن تم تقديم مواعيد الامتحانات والنتائج هذا العام عن الأعوام السابقة، بسبب انتهائها قبل الشهر الكريم.

نظام نور برقم الهويه ورمز التحقق الآن

في وقت قريب، خلال أيام أو ساعات، يتم الانتهاء من تنزيل نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بعد أن انتهت الامتحانات هذا العام في وقت مبكر، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الطالب ليتم الانتهاء من جميع الامتحانات قبل بداية شهر الصيام.

كيفية استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية فقط

حيث يمكن الان معرفة نتائج نظام نور بدون رقم سري كما هو مشروح فى الفيديو التالي

والان إتبع الرابط التالي لشرح تلك الطريقة وللدخول الي نظام نور برقم الهوية فقط كما أوضحنا فى هذا المقال عبر الرابط التالي :

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

حساب نظام نور على تويتر من هنا.

التقويم الدراسي للعام 1440

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