نظام نور برقم الهوية 1440هـ للاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

نظام نور برقم الهوية ، تهتم المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل ما لديها من خدمات تساعد المواطنين في إنجاز مصالحهم وعد تعطيلها، كما أنها تهتم أكثر بالنشأ الجديد، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإنشاء موقع نظام نور الإلكتروني والذي يعمل على الاهتمام بكافة شوؤن الطلبة والطالبات.

نظام نور برقم الهوية

حيث يعمل موقع نظام نور على الربط بين الطالب أو الطالبة والمعلم وولي الأمر ببعضهم البعض، وذلك عن طريق قيام ولي الأمر بفتح حساب خاص به على نظام نور ويقوم المعلم بعرض تقارير دورية عن الطالب أو الطالبة تشمل المستوى التعليمي للطالب ونقاط القوة والضعف الخاصة به، ومدى قدرته الاستيعابية خلال العام كما يقوم المعلم بكتابة درجات اختبارات الطالب أو الطالبة سواء الاختبارات الشهرية، أو النهائية.

رابط نظام نور برقم الهوية

وبذلك يستطيع ولي الأمر معرفة كافة الأنشطة المدرسية التي يشارك بها الطالب أو سلوكياتهم خلال اليوم الدراسي أو العام الدراسي ككل، ويمكن تسجيل الطلبة والطالبات الجدد في المدارس من خلال نظام نور الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للوزارة، وتضيع الوقت والجهد في سبيل تسجيل الطلبة والطالبات.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلبة والطالبات وتسجيل الطلاب الجدد من خلال البوابة الإلكترونية لنظام نور وذلك باستخدام رقم الهوية الخاص بولي الأمر والذي قام بالتسجيل به في أول الأمر، ثم إدخال الرقم السري الخاص به، وبذلك يستطيع الأب معرفة كافة التفاصيل الدراسية الخاصة بأبنائه، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

تحديث:من خلال موقع نظام نور الإلكتروني المرفق بعاليه يمكن لجميع الطلاب والطالبات في المملكة الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة وذلك بواسطة رقم الهوية ورمز التحقق، نتمنى لكم النجاح والتوفيق.

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