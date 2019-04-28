نظام نور برقم الهوية 1440 استعلام نتائج الطلاب وتسجيل المستجدين للعام الدراسي الجديد

تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية 1440 والتعرف على الخدمات الإلكترونية المقدمة لمنسوبي وزارة التعليم والطلاب وأولياء الأمور، ومنها استعلام نتائج الطلاب وطباعة الشهادات الفترة الأولى والثاني ونتائج التعليم في الفصل الدراسي الأول والثاني من العام الدراسي 1439-1440، وفق مواعيد ظهور النتائج لما جاء في التقويم الدراسي 2018 / 2019، إلى جانب خدمة تسجيل الطلاب المستجدين وفق الخطة الزمنية لفتح عملية التسجيل في المرحلة الابتدائية والروضات، هذا بخلاف خدمات المعلمين والمعلمات على موقع نور المركزي، وكذلك المعاملات الإلكترونية الإدارية لوزارة التعليم السعودية، وهناك طريقة لتسجيل دخول نظام نور برقم الهوية فقط وطباعة شهادات الطلاب، يفعل هذا الطالب في أوقات معينة من العام الدراسي.

التسجيل في نظام نور برقم الهوية أو بالسجل المدني جميعها من طرق الدخول إلى خدمات موقع نور المركزي للاستفادة بالخدمات التي يقدمها البرنامج لجميع المنسوبين والمستفيدين من برامج وزارة التعليم الإلكترونية للخدمات التربوية، وكان من الضروري التطرق لشرح كيفية فتح حساب مستخدم على نظام نور، بهدف الحصول على كلمة المرور واسم المستخدم لحساب ولي الأمر أو الطالب وكذلك حسابات المعلمين والمعلمات والإداريين.

دخول نظام نور برقم الهوية 1440

عرضت البوابة الإلكترونية لـ تسجيل الدخول على موقع نور المركزي، شرح لكيفية فتح حساب جديد لولي الأمر لتسجيل الطلاب المستجدين، بعد الحصول على بيانات الدخول ومنها كلمة المرور أو اسم المستخدم، ووفر برنامج نور دليل إرشادي على رابط تسجيل ولي أمر جديد، يعرض خطوات تسجيل حساب لولي الأمر للدخول إلى الخدمات التربوية للنظام، وفي حالة تسجيل الدخول من حساب مدي المدرسة أو حساب المعلم و المعلمة، يتم وضع رقم السجل المدني أو رقم الهوية بخانسة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به التي تحصل عليها بعد تسجيل بياناته في قاعدة بيانات النظام.

تعد ألية تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية أو رقم السجل المدني من اهم الخطوات التي يجب فهمها بعانية لسهول الحصول على بيانات الدخول، ويمكن تغيير كلمة المرور التي يرسلها البرنامج على هاتف أو البريد الإلكتروني للمستخدم بعد الدخول للمرة الأولى، ويتاح لولي الأمر الذي سجل بياناته حل تسجيل احد أبنائه، استعمال اسم المستخدم وكلمة المور الخاصة به في أي تعاملات تطلب دخول مع نظام نور.

نظام نور لنتائج الطلاب

الإعلان عن مواعيد ظهور نتائج الفترة الأولي أو الفترة الثانية من خلال رابط نظام نور برقم الهوية 1440، سنرفقه لكم وننوه في الحال حال ظهور تلك النتائج، ويمكن من خلال الدخول على نظام نور متابعة تقارير أداء الطالب، وتقارير الحضور والغياب، وغيرها من الأمور التي توضح لولي الأمر مستوى ابنه الدراسي، وقريبا ستنشر الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين سنوضح لكم منها مراحل تسجيل الطلاب المستجدين.

تحديث: تتوالي ظهور نتائج الطلاب على رابط نظام نور برقم الهوية 1440 من خلال الدخول على بوابة التقارير واستخراج نتائج الطلاب لحين فتح رابط نظام نور بالهوية فقط من خلال خدمات وزارة التعليم لنتائج الفصل الدراسي الأول 1439-1440.

الدخول على رابط وزارة التعليم إشعار درجات الفصل برقم الهوية فقط بعد تحدي الموقع نشر الرابط الخاص بنتائج الطلاب الجديد، فقط رقم الهوية ورمز التحقق أو رقم السجل للطالب.

تحديث: استمرار تسجيل الروضات 1441 في نظام نور، وفق تعليمات وزارة التعليم للطلاب السعوديين وغير السعوديين، من أم سعودية، إلى جانب تسجيل شريحة جديدة من الطلاب المستجدين في التعليم الابتدائي، بالتزامن مع ظهور نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني، جميعها من الأمور التي يشهدها نظام نور حالياً.

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