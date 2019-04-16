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نظام نور برقم هوية ولي الأمر فقط : هنا الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائي والمتوسطة .. رابط نظام نور المركزي برقم السجل المدني فقط

كتب تامر أمين آخر تحديث

نظام نور برقم الهوية فقط ، وهو النظام التعليمي المسئول عن العديد من الأشياء التي تخص العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، تقديم الطلاب المستجدين لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية للطلاب، والاستعلام عن نتائج منتصف وآخر العام لجميع المراحل التعليمية، ويتميز نظام نور برقم الهوية فقط بالسرية التامة لبيانات الطالب وولي الأمر، حيث يتم استخدام الهوية الوطنية، والسرعة والدقة في النتائج.

ومع انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية بالمدارس السعودية يرتفع البحث عن نظام نور، ويرتفع دخول كل من أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، للتعرف على النتائج بعد أن تنتهي المدارس من رفعها على الموقع، مع ضمان دقة النتائج في حال ظهورها، ويأتي النظام التعليمي الحديث الذي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باستحداثه في النظام التعليمي في إطار اتباع المملكة للأساليب التكنولوجية الحديثة في البحث والاستعلام لضمان السرية والدقة وتوفيرا للوقت أيضا.

نظام نور برقم الهوية فقط
نظام نور برقم الهوية فقط

نظام نور برقم الهوية فقط

للتعرف على النتائج الشهرية ونتائج آخر العام من خلال الموقع التعليمي الأول بالسعودية، موقع نور، يمكنك الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية، وإدخال رمز التحقق، حيث يتم حينها عرض جميع البيانات والدرجات الخاصة بصاحب الهوية، ولا يكون الموقع مفعّلا إلا بعد أن يتم الانتهاء من تنزيل جميع درجات الطلاب عليه.

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

لتعرف على حساب نظام نور على تويتر اضغط هنا.

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440

التقويم الدراسي للعام 1440
التقويم الدراسي للعام 1440

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط

حيث يمكن الان معرفة نتائج نظام نور بدون رقم سري كما هو مشروح فى الفيديو التالي

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

لماذا نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني وليس بطريقة أخري ؟
سؤال مهم للغاية ولا يطرحه إلا المستخدمين الأذكياء الذين يعرفون الكثير عن البرنامج المركزي نور ويحاولون فهم كل شئ يدور حول النظام, ولأن الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني ليست تلك الطريقة المعتمدة في النتائج مما يجعل بعض المستخدمين يستغربون الأمر بعض الشيء ويدفعهم إلي طرح هذا التساؤل علينا.

نظام نور برقم هوية ولي الأمر فقط : هنا الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائي والمتوسطة .. رابط نظام نور المركزي برقم السجل المدني فقط
نظام نور لنتائج الابتدائي

ومن الجدير بالذكر أنه بدون رقم سري لا يمكن تسجيل الدخول إلي نظام نور، لكن يمكن الاستعلام عن النتائج برقم الهوية دون الحاجة للرقم السري، وقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية إلي توفير هذه الخدمة خلال الفترة السابقة، وذلك من خلال إدخال رقم الهوية ورمز التحقق للاستعلام عن النتائج، وبالفعل تظهر لك النتائج بشكل سريع ودقيق وتكون متاحة للطباعة في حال كانت النتائج قد ظهرت بالفعل.

دليـل الإرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد 

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نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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