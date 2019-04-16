نظام نور برقم هوية ولي الأمر فقط : هنا الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائي والمتوسطة .. رابط نظام نور المركزي برقم السجل المدني فقط

نظام نور برقم الهوية فقط ، وهو النظام التعليمي المسئول عن العديد من الأشياء التي تخص العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، تقديم الطلاب المستجدين لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية للطلاب، والاستعلام عن نتائج منتصف وآخر العام لجميع المراحل التعليمية، ويتميز نظام نور برقم الهوية فقط بالسرية التامة لبيانات الطالب وولي الأمر، حيث يتم استخدام الهوية الوطنية، والسرعة والدقة في النتائج.

ومع انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية بالمدارس السعودية يرتفع البحث عن نظام نور، ويرتفع دخول كل من أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، للتعرف على النتائج بعد أن تنتهي المدارس من رفعها على الموقع، مع ضمان دقة النتائج في حال ظهورها، ويأتي النظام التعليمي الحديث الذي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باستحداثه في النظام التعليمي في إطار اتباع المملكة للأساليب التكنولوجية الحديثة في البحث والاستعلام لضمان السرية والدقة وتوفيرا للوقت أيضا.

نظام نور برقم الهوية فقط

للتعرف على النتائج الشهرية ونتائج آخر العام من خلال الموقع التعليمي الأول بالسعودية، موقع نور، يمكنك الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية، وإدخال رمز التحقق، حيث يتم حينها عرض جميع البيانات والدرجات الخاصة بصاحب الهوية، ولا يكون الموقع مفعّلا إلا بعد أن يتم الانتهاء من تنزيل جميع درجات الطلاب عليه.

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

لتعرف على حساب نظام نور على تويتر اضغط هنا.

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط

حيث يمكن الان معرفة نتائج نظام نور بدون رقم سري كما هو مشروح فى الفيديو التالي

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

لماذا نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني وليس بطريقة أخري ؟

سؤال مهم للغاية ولا يطرحه إلا المستخدمين الأذكياء الذين يعرفون الكثير عن البرنامج المركزي نور ويحاولون فهم كل شئ يدور حول النظام, ولأن الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني ليست تلك الطريقة المعتمدة في النتائج مما يجعل بعض المستخدمين يستغربون الأمر بعض الشيء ويدفعهم إلي طرح هذا التساؤل علينا. ومن الجدير بالذكر أنه بدون رقم سري لا يمكن تسجيل الدخول إلي نظام نور، لكن يمكن الاستعلام عن النتائج برقم الهوية دون الحاجة للرقم السري، وقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية إلي توفير هذه الخدمة خلال الفترة السابقة، وذلك من خلال إدخال رقم الهوية ورمز التحقق للاستعلام عن النتائج، وبالفعل تظهر لك النتائج بشكل سريع ودقيق وتكون متاحة للطباعة في حال كانت النتائج قد ظهرت بالفعل. دليـل الإرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد guide03(2) التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019 ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي: عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة موعد تنزيل الدفع حساب المواطن موعد صرف المساعدات المقطوعة موعد صرف الرواتب السعودية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

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