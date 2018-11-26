نظام نور برقم الهوية فقط : الاستعلام عن جميع نتائج الطلاب .. رابط نظام نور المركزي برقم السجل المدني فقط

نظام نور برقم الهوية فقط ، وهو النظام التعليمي المسئول عن العديد من الأشياء التي تخص العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، تقديم الطلاب المستجدين لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية للطلاب، والاستعلام عن نتائج منتصف وآخر العام لجميع المراحل التعليمية، ويتميز نظام نور برقم الهوية فقط بالسرية التامة لبيانات الطالب وولي الأمر، حيث يتم استخدام الهوية الوطنية، والسرعة والدقة في النتائج.
ومع انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية بالمدارس السعودية يرتفع البحث عن نظام نور، ويرتفع دخول كل من أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، للتعرف على النتائج بعد أن تنتهي المدارس من رفعها على الموقع، مع ضمان دقة النتائج في حال ظهورها، ويأتي النظام التعليمي الحديث الذي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باستحداثه في النظام التعليمي في إطار اتباع المملكة للأساليب التكنولوجية الحديثة في البحث والاستعلام لضمان السرية والدقة وتوفيرا للوقت أيضا.
نظام نور برقم الهوية فقط
للتعرف على النتائج الشهرية ونتائج آخر العام من خلال الموقع التعليمي الأول بالسعودية، موقع نور، يمكنك الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية، وإدخال رمز التحقق، حيث يتم حينها عرض جميع البيانات والدرجات الخاصة بصاحب الهوية، ولا يكون الموقع مفعّلا إلا بعد أن يتم الانتهاء من تنزيل جميع درجات الطلاب عليه.
الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية
لتعرف على حساب نظام نور على تويتر اضغط هنا.
موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440
كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط
حيث يمكن الان معرفة نتائج نظام نور بدون رقم سري كما هو مشروح فى الفيديو التالي
نظام نور التعليمي
لماذا نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني وليس بطريقة أخري ؟
سؤال مهم للغاية ولا يطرحه إلا المستخدمين الأذكياء الذين يعرفون الكثير عن البرنامج المركزي نور ويحاولون فهم كل شئ يدور حول النظام, ولأن الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني ليست تلك الطريقة المعتمدة في النتائج مما يجعل بعض المستخدمين يستغربون الأمر بعض الشيء ويدفعهم إلي طرح هذا التساؤل علينا.
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ومن الجدير بالذكر أنه بدون رقم سري لا يمكن تسجيل الدخول إلي نظام نور، لكن يمكن الاستعلام عن النتائج برقم الهوية دون الحاجة للرقم السري، وقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية إلي توفير هذه الخدمة خلال الفترة السابقة، وذلك من خلال إدخال رقم الهوية ورمز التحقق للاستعلام عن النتائج، وبالفعل تظهر لك النتائج بشكل سريع ودقيق وتكون متاحة للطباعة في حال كانت النتائج قد ظهرت بالفعل.
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التعليقات
شكرن
الف مبروم😢
ا
استعلام
ابغا صوره من الشهاده
كيف اسجل فى بص المدرسه
❤️❤️
الف مبروم😢
مافي شي كذابين يخي
اي حتى انا ما طلع لي