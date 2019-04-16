نتائج نظام نور المركزي برقم الهوية الوطنية فقط stde لنتائج الطلاب بالسجل المدني بدون رقم سري

نظام نور برقم الهوية فقط لنتائج 1440 تعرف على جميع النتائج عبر رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج نهاية العام، وكذلك تسجيل الطلاب المستجدين .. روضة الأطفال والأول الابتدائي وكذلك نتائج الطلاب في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية أيضا فور الإعلان عنها من خلال موقع نور التعليمي برقم السجل المدني الخاص بكل طالب ورقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، تابعونا على موقعنا مع آخر التصريحات والأخبار وسنوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها، ومن خلال موقع تسجيل نظام نور للمستجدين والنتائج 1440 بتمكن كل طالب من التعرف على النتائج لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

تسجيل نظام نور للمستجدين والنتائج

هو موقع إلكتروني قامت المملكة العربية السعودية باستحداثه بهدف تعظيم الاستفادة التكنولوجية من التطور الحديث للثورة التكنولوجية بالعالم، ومواكبة من المملكة لهذا التطور قامت بإنشاؤه لضمان سهولة الحصول على المعلومات ودقة البيانات والنتائج وسهولة التعرف عليها في أقل وقت ممكن، وتضمن الخصوصية للطلاب، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية، باستخدام رمز التحقق ورقم السجل المدني واسم المستخدم، ويقوم الرقم السري للطالب بضمان سرية بياناته.

روابط الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور

التقويم الدراسي للعام الجديد 1440

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