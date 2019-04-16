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نتائج نظام نور المركزي برقم الهوية الوطنية فقط stde لنتائج الطلاب بالسجل المدني بدون رقم سري

كتب تامر أمين آخر تحديث

نظام نور برقم الهوية فقط لنتائج 1440 تعرف على جميع النتائج عبر رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج نهاية العام، وكذلك تسجيل الطلاب المستجدين .. روضة الأطفال والأول الابتدائي وكذلك نتائج الطلاب في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية أيضا فور الإعلان عنها من خلال موقع نور التعليمي برقم السجل المدني الخاص بكل طالب ورقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، تابعونا على موقعنا مع آخر التصريحات والأخبار وسنوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها، ومن خلال موقع تسجيل نظام نور للمستجدين والنتائج 1440 بتمكن كل طالب من التعرف على النتائج لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

تسجيل نظام نور للمستجدين والنتائج

هو موقع إلكتروني قامت المملكة العربية السعودية باستحداثه بهدف تعظيم الاستفادة التكنولوجية من التطور الحديث للثورة التكنولوجية بالعالم، ومواكبة من المملكة لهذا التطور قامت بإنشاؤه لضمان سهولة الحصول على المعلومات ودقة البيانات والنتائج وسهولة التعرف عليها في أقل وقت ممكن، وتضمن الخصوصية للطلاب، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية، باستخدام رمز التحقق ورقم السجل المدني واسم المستخدم، ويقوم الرقم السري للطالب بضمان سرية بياناته.

روابط الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور

التقويم الدراسي للعام الجديد 1440

نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدنى برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب ابتدائي والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

دليـل إرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد 

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نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

إذا كنت فقدت أو لم تمتلك البيانات اللازمة للدخول لحسابك، فيمكنك للاستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية فقط، لذلك عبر رابط  نظام نور برقم الهوية. ستقوم بالانتقال إلى إحدى الصفحات علي موقع نظام نور، وهذا ما يجب عليك القيام به حتي تتمكن من استخدام تلك الطريقة للاستعلام عن النتيجة بشكل صحيح، وذلك لتحصل علي نتائجك بشكل آمن, وللدخول من خلال رابط نظام نور برقم الهوية؛ أما في حال كنت تمتلك جميع بيانات تسجيل الدخول، فيمكنك استخدام الطريقة الأولي.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.