نظام نور برقم الهوية الوطنية الجديد .. هنا رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440هـ noor.moe.gov.sa

نظام نور برقم الهوية فقط ، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإطلاق نظام نور الإلكتروني لتخفيف الأعباء وتسهيل أداء الخدمات عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير الوقت والجهد الذي من الممكن أن يبذل في سبيل أداء خدمة معينة في المدرسة التابع لها أبنه أو بنته، حيث أن نظام نور الإلكتروني يعد من أهم الأنظمة الإلكترونية الذي تم إطلاقها مؤخراً في المملكة.

نظام نور برقم الهوية فقط

حيث يقوم نظام نور بإطلاع ولي الأمر على كافة المستجدات الخاصة بالطالب أو الطالبة في المدرسة من أي مكان في المملكة، وذلك عن طريق إعداد تقارير دورية تشمل كافة التفاصيل الخاصة بالطالب، وذلك عن طريق قيام ولي الأمر بإنشاء حساب إلكتروني في نظام نور والإطلاع على كافة النتائج باستخدام رقم الهوية ورقم السجل المدني.

خطوات التسجيل في نظام نور برقم الهوية فقط

أولاً نقوم بالدخول لموقع نظام نور من خلال الرابط الإلكتروني الخاص به، ومن ثم نضغط على تسجيل مستخدم جديد، ثم بعد ذلك ننتظر رسالة التفعيل على الهاتف المحمول، وأخيراً نقوم بتسجيل الدخول للبرنامج وتسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب بالكامل مع التأكد من صحة البيانات، والموافقة على كافة شروط التسجيل والسياسات، ويمكن أيضاً من خلال موقع نظام نور المرفق أعلاه الاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل .

تحديث: اصبح من السهل الحصول على نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وذلك عبر نظام نور كل ما عليك هو الدخول عبر رابط نظام نور المرفق بعاليه ومن ثم إدخال رقم الهوية ورمز التحقق،مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق.

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