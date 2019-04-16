نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 : stde نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم السجل المدني فقط بدون رقم سري

نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 على الموقع التعليمي، موقع نور، مع شرح طريقة التسجيل بطريقة سهلة لأولياء الأمور، ممن لم يسجل بالموقع سابقا، وسنقوم بشرح طريقة تسجيل روضة الأطفال والابتدائي من خلال نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 بالفيديو والخطوات، وذلك ليتمكن الطلاب بالمراحل الدراسية المتنوعة أيضا من التعرف على طريقة الدخول.
فقد قامت وزارة التعليم السعودية بابتكار نظام للتواصل بين مركز المعلومات بالوزارة والمواطنين، أولياء أمور الطلاب المستجدين والطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وذلك بابتكار”موقع نور”، وهو نظام جديد يتيح للجميع التسجيل الإلكتروني بسهولة والتعرف أيضا على نتائج الاختبارات وضمان السرعة والدقة والسرية.
موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري
نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 قم بزيارة الرابط التالي للوصول إلى الصفحة الرئيسية للنظام عبر الرابط التالي :
رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق بدون رقم سري
التقويم الدراسي للعام : 1440
وقد تضمن الفيديو السابق طريقة الدخول والتسجيل في موقع نور الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، برقم الهوية الوطنية لولي الأمر.
وأشارت وزارة التعليم إلى أن التسجيل من قبل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نورhttps://noor.moe.gov.sa، أو من خلال رابط التسجيل الموجود في مستخدم مدير المدرسة نيابة عن ولي الأمر أو الحالات التي لا يمكن تسجيلها عن طريق مدير المدرسة كالطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، الطلاب الخليجيون، طلاب الرعاية الاجتماعية، الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم كأبناء القبائل النازحة وغيرهم، طلاب مدارس القرى والهجر الذين تجاوزت أعمارهم 11 عاماً لغاية 15 عاماً ولم يفتح بها مدارس إلا أخيراً ولا توجد بها مراكز محو الأمية، وطلاب التربية الخاصّة.
التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|22 ذي الحجة 1439
|2 سبتمبر 2018
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|9 جماد أول 1440
|16 ديسمبر 2018
|بداية إجازة منتصف العام
|الخميس
|20 جماد أول 1440
|27 ديسمبر 2018
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|30 جماد أول 1440
|6 يناير 2019
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|16 شعبان 1440
|21 أبريل 2019
|بداية إجازة نهاية العام
|الخميس
|27 شعبان 1440
|2 مايو 2019
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
- عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
ولا تدخر المملكة السعودية جهدا في سبيل راحة مواطنيها، لذلك كان نظام نور والهدف منه توفير الجهد والوقت للمواطن السعودي، خاصة أولياء الأمور والطلاب، وتابع معنا عزيزي القارئ لمعرفة كل جديد يتعلق بنظام نور والتجليل من خلاله.
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- رابط دخول نظام نور لنتائج الطلاب 1440 بالهوية الوطنية فقط : الاستعلام برقم السجل المدني بدون رقم سري
التعليقات
اختبارات شهريه
نتائج الشهريه
الموقع لايفتح ويظهر لي عند التسجيل الدخول اما اسم المستخدم او الرمز السري غير صحيح وهذه المشكله مستمره معي منذ اسبوع ولااعرف ماهو السبب
جميل وشكرن لكم
طالب نتايح الاختبارات
النجاح اهم شي يكون هناك أي شيء آخر ما توصلت إليه من تصريحات بإعلان الشهايد انا في مد رسة الأبناء الثانيه
احمد طارق جمعه بيومي
174496
الجيزه
الصف
مدرسه محمد عرفه الصيفي