نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 : stde نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم السجل المدني فقط بدون رقم سري

نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 على الموقع التعليمي، موقع نور، مع شرح طريقة التسجيل بطريقة سهلة لأولياء الأمور، ممن لم يسجل بالموقع سابقا، وسنقوم بشرح طريقة تسجيل روضة الأطفال والابتدائي من خلال نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 بالفيديو والخطوات، وذلك ليتمكن الطلاب بالمراحل الدراسية المتنوعة أيضا من التعرف على طريقة الدخول.

فقد قامت وزارة التعليم السعودية بابتكار نظام للتواصل بين مركز المعلومات بالوزارة والمواطنين، أولياء أمور الطلاب المستجدين والطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وذلك بابتكار”موقع نور”، وهو نظام جديد يتيح للجميع التسجيل الإلكتروني بسهولة والتعرف أيضا على نتائج الاختبارات وضمان السرعة والدقة والسرية.

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 قم بزيارة الرابط التالي للوصول إلى الصفحة الرئيسية للنظام عبر الرابط التالي :

noor.moe.gov.sa/Noor/login.

رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق بدون رقم سري

التقويم الدراسي للعام : 1440 دليـل إرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد guide03(2) وقد تضمن الفيديو السابق طريقة الدخول والتسجيل في موقع نور الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، برقم الهوية الوطنية لولي الأمر. وأشارت وزارة التعليم إلى أن التسجيل من قبل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نورhttps://noor.moe.gov.sa، أو من خلال رابط التسجيل الموجود في مستخدم مدير المدرسة نيابة عن ولي الأمر أو الحالات التي لا يمكن تسجيلها عن طريق مدير المدرسة كالطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، الطلاب الخليجيون، طلاب الرعاية الاجتماعية، الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم كأبناء القبائل النازحة وغيرهم، طلاب مدارس القرى والهجر الذين تجاوزت أعمارهم 11 عاماً لغاية 15 عاماً ولم يفتح بها مدارس إلا أخيراً ولا توجد بها مراكز محو الأمية، وطلاب التربية الخاصّة. التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019 ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي: عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم ولا تدخر المملكة السعودية جهدا في سبيل راحة مواطنيها، لذلك كان نظام نور والهدف منه توفير الجهد والوقت للمواطن السعودي، خاصة أولياء الأمور والطلاب، وتابع معنا عزيزي القارئ لمعرفة كل جديد يتعلق بنظام نور والتجليل من خلاله. أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة موعد تنزيل الدفعة حساب المواطن موعد صرف المساعدات المقطوعة موعد صرف الرواتب السعودية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

← آخر خبر: