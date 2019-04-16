الاستعلام عن نتائج نظام نور stde برقم الهوية الوطنية | رابط موقع نظام نور المركزي لنتائج الطلاب بالسجل المدني بدون رقم سري

نظام نور برقم الهوية الوطنية الآن يمن من خلال نظام نور التعرف على جميع النتائج الخاصة باختبارات نهاية العام، تعرف على طريقة التسجيل على موقع نور التعليمي برقم الهوية ورقم السجل المدني وكذلك تسجيل المستجدين بالهوية نظام نور 1440، وذلك للتعرف على نتيجة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والتي أوشكت على الظهور بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واقتراب وقت اعتمادها.
قام السيد العصيمي، وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتهنئة الطلاب بنتائج المرحلة الابتدائية، وبهذا ينتظر طلاب المرحلة المتوسطة عودة ظهور نتائجهم، والتي توشك على الظهور في هذا الأسبوع، حيث تظهر النتائج تباعا بعد انتهاء اللجان منها، ويرتفع البحث من طلاب المرحلة المتوسطة عنها على موقع نور.
نظام نور برقم الهوية الوطنية الآن والتقويم الدراسي للعام:: 1439-1440
الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية
عند وجود أي سؤال أو استفسار نسعد بتعليقاتكم على هذا المقال بالاستفسار الخاص بكم، كما سيتم إضافة أى جديد أو تصريحات بخصوص نتيجة أبناؤنا الأعزاء المقيمين بالخارج، مع خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق، وسنجيب على استفساراتكم تباعاً.
التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|22 ذي الحجة 1439
|2 سبتمبر 2018
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|9 جماد أول 1440
|16 ديسمبر 2018
|بداية إجازة منتصف العام
|الخميس
|20 جماد أول 1440
|27 ديسمبر 2018
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|30 جماد أول 1440
|6 يناير 2019
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|16 شعبان 1440
|21 أبريل 2019
|بداية إجازة نهاية العام
|الخميس
|27 شعبان 1440
|2 مايو 2019
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
- عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
تسجيل ولي الأمر تسجيل جديد
وسنتابع معكم كافة التفاصيل الخاصة بنظام نور لنتائج الطلاب الابتدائي، وكذلك نتائج الطلاب برقم الهوية 1439 رابط مباشر، حتى تتمكنوا من الحصول على إشعار درجات الفصل الدراسي الأول بكل سهولة ويسر.
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