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الاستعلام عن نتائج نظام نور stde برقم الهوية الوطنية | رابط موقع نظام نور المركزي لنتائج الطلاب بالسجل المدني بدون رقم سري

كتب تامر أمين آخر تحديث

نظام نور برقم الهوية الوطنية الآن يمن من خلال نظام نور التعرف على جميع النتائج الخاصة باختبارات نهاية العام، تعرف على طريقة التسجيل على موقع نور التعليمي برقم الهوية ورقم السجل المدني وكذلك تسجيل المستجدين بالهوية نظام نور 1440، وذلك للتعرف على نتيجة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والتي أوشكت على الظهور بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واقتراب وقت اعتمادها.

قام السيد العصيمي، وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتهنئة الطلاب بنتائج المرحلة الابتدائية، وبهذا ينتظر طلاب المرحلة المتوسطة عودة ظهور نتائجهم، والتي توشك على الظهور في هذا الأسبوع، حيث تظهر النتائج تباعا بعد انتهاء اللجان منها، ويرتفع البحث من طلاب المرحلة المتوسطة عنها على موقع نور.

الاستعلام عن نتائج نظام نور stde برقم الهوية الوطنية | رابط موقع نظام نور المركزي لنتائج الطلاب بالسجل المدني بدون رقم سري

نظام نور برقم الهوية الوطنية الآن والتقويم الدراسي للعام:: 1439-1440

التقويم الدراسي للعام 1440
التقويم الدراسي للعام 1440

 

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

عند وجود أي سؤال أو استفسار نسعد بتعليقاتكم على هذا المقال بالاستفسار الخاص بكم، كما سيتم إضافة أى جديد أو تصريحات بخصوص نتيجة أبناؤنا الأعزاء المقيمين بالخارج، مع خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق، وسنجيب على استفساراتكم تباعاً.

نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدنى برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدنى برقم الهوية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

تسجيل ولي الأمر تسجيل جديد

الاستعلام عن نتائج نظام نور stde برقم الهوية الوطنية | رابط موقع نظام نور المركزي لنتائج الطلاب بالسجل المدني بدون رقم سري

وسنتابع معكم كافة التفاصيل الخاصة بنظام نور لنتائج الطلاب الابتدائي، وكذلك نتائج الطلاب برقم الهوية 1439 رابط مباشر، حتى تتمكنوا من الحصول على إشعار درجات الفصل الدراسي الأول بكل سهولة ويسر.

دليـل إرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد 

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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