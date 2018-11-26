نظام نور برقم الهوية الوطنية | رابط موقع نظام نور المركزي لنتائج طلاب المتوسطة .. الثانوية بالسجل المدني .. بدون رقم سري

نظام نور برقم الهوية الوطنية الآن يمن من خلال نظام نور التعرف على جميع النتائج الخاصة باختبارات نهاية العام، تعرف على طريقة التسجيل على موقع نور التعليمي برقم الهوية ورقم السجل المدني وكذلك تسجيل المستجدين بالهوية نظام نور 1440، وذلك للتعرف على نتيجة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والتي أوشكت على الظهور بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واقتراب وقت اعتمادها.
قام السيد العصيمي، وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتهنئة الطلاب بنتائج المرحلة الابتدائية، وبهذا ينتظر طلاب المرحلة المتوسطة عودة ظهور نتائجهم، والتي توشك على الظهور في هذا الأسبوع، حيث تظهر النتائج تباعا بعد انتهاء اللجان منها، ويرتفع البحث من طلاب المرحلة المتوسطة عنها على موقع نور.
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الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440 : المواصفات الدقيقة للهوية الوطنية الجديدة بالسعودية
نظام نور برقم الهوية الوطنية الآن والتقويم الدراسي للعام:: 1439-1440
الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية
عند وجود أي سؤال أو استفسار نسعد بتعليقاتكم على هذا المقال بالاستفسار الخاص بكم، كما سيتم إضافة أى جديد أو تصريحات بخصوص نتيجة أبناؤنا الأعزاء المقيمين بالخارج، مع خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق، وسنجيب على استفساراتكم تباعاً.
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