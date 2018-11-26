نظام نور برقم السجل المدني : الاستعلام عن جميع نتائج العلامات الشهرية برقم الهوية فقط بدون رقم سري

نظام نور برقم السجل المدني الآن 1440 ورمز التحقق تعرف على أيسر طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور، يمكنك من خلالها الاستعلام عن طريق موقع نظام نور للنتائج عن النتائج لجميع المراحل الدراسية المختلفة، وسنقوم بشرح مفصل لأسهل وأيسر الطرق والتي تسطيع من خلالها الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية في لحظات معدودة، وكذلك سنقدم لكم بناتنا وأبنائنا الطلاب تفاصيل الاستعلام والدخول على الموقع، وأيضا نعرض لكم طرق تقديم الشكاوى على نظام نور، وذلك حتي يمكنكم من خلال موقع نظام نور لنتائج الطلاب 1440 معرفة نتائج التيرم الثاني، والتي توشك على الظهور.
يمكنكم أبناءنا طلاب المراحل الدراسية المختلفة التعرف على كافة النتائج، بدأ من المرحلة الابتدائية والمتوسطة كذلك المرحلة الثانوية، وذلك عن طريق الدخول على موقع نظام نور واستخدام رقم الهوية الوطنية والرقم السري الخاص بكل طالب، وفي متابعة هذا المقال يمكننا وضع شرح مبسّط لدخول سهل وعرض نتائج الطلاب بدون أخطاء.
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تهنئ وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ويمكن للطالب وولي الامر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور
رابط الاستعلام عن النتائج بالهوية ورمز التحقق
(لاستلام بيانات الحساب يمكنكم التواصل مع قيادة المدرسة)
نظام نور برقم السجل المدني الآن 1440
يبحث الطالب السعودي على أسهل الطرق وأبسطها للاستعلام عن النتائج، وأهم ما يحمل الطالب، وما يختص به، هو الرقم السري الخاص بنتائج كل طالب، وسنشرح لكم كيفية استخدامه والدخول على الموقع للاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور 1440:
- تعرف على موقع نور وتعرف على أهم ما يحتوي الموقع عليه.
- ادخل على موقع التسجيل الإلكتروني للطالب وذلك لإدخال بياناته.
- أدخل اسم المستخدم، اسم الطالب.
- أدخل كلمة المرور، وهو الرقم السري الخاص بكل طالب، والذي استطاع التعرف على النتائج الشهرية من خلاله.
- أدخل رمز التحقق، وهو رمز رقمي موجود في صفحة التسجيل مكون من 4 أرقام.
- اضغط على “تسجيل الدخول”.
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الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق
الرابط الخاص بنظام نور بتسجيل ولي الأمر
كما يتمكن للطلاب الجدد الذين يتطلع أولياء أمورهم لإلحاقهم بالمدارس أن يسجلوا رغبات الالتحاق أيضا على النظام نور، حيث كان الهدف الأساسي من إنشاءه هو تخفيفا من المملكة على الطالب وولي الأمر من الدخول للتعرف على النتائج الشهرية للطالب بجميع المراحل، وكذلك تسهيل عملية التسجيل، وضمان الخصوصية.
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