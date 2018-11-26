نظام نور بالهوية الوطنية فقط : كافة نتائج طلاب المرحلة الابتدائية .. المتوسطة .. الثانوية بدون رقم سري

نظام نور بالهوية الوطنية فقط وذلك للتعرف علة نتائج المرحلة الابتدائية، المتوسطة والمرحلة الثانوية، ويقوم ذلك النظام التعليمي المتميز بتقديم العديد من الخدمات الأخرى، والتي يراها المراقبين من أشمل النظم التعليمية التي تم اتباعها في منطقة الشرق الأوسط، وقد انتهى الطلاب في مدارس المملكة من امتحانات المرحلة الابتدائية، واستمرت لجان التصحيح في العمل لحين انتهت من تصحيح ورصد ومراجعة الدرجات، وتنتظر اعتماد النتائج تمهيدا لتنزيلها للطلاب على موقع نور الإلكتروني، ويتم التعرف على النتائج برقم الهوية الوطنية فقط، تابع معنا كيفية الدخول على نظام نور بالهوية الوطنية فقط.

وقد وردت لوزارة التربية والتعليم السعودية بعض الشكاوى من الأخطاء في استخدام رمز التحقق، وتيسيرا على الطالب السعودي، وولي الأمر على حد سواء، تم تغيير نظام الدخول ليكون برقم الهوية الوطنية فقط، مع ضمان دقة وسرية وسرعة التعرف على النتائج لجميع المتعاملين على الموقع وتحقيق الاستفادة العظمى من هذا النظام التعليمي المتميز.

نظام نور بالهوية الوطنية فقط

هو النظام التعليمي المتميز الذي استحدثته وزارة التربية والتعليم السعودية في السنوات الأخيرة، ليكون التعامل فيما بين الوزارة والإدارات التعليمية وكل من الطالب وولي الأمر والمعلم بسهولة ويسر، ويضمن النظام التعليمي المتميز أيضا سرية بيانات المستخدمين ودقة البيانات والمعلومات ثم سرعتها، توفير للوقت والجهد على الجميع، وقد اشاد بالنظام كل من تعامل معه.

طريقة الدخول على نظام نور بالهوية الوطنية فقط

يعتبر نظام نور من أفضل وأحدث وأعظم الطرق الإلكترونية في التعامل بين وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية والإدارات السعودية وكل من الطالب والمعلم وأولياء الأمور أيضا، ويريد كل المتعاملين التعرف على كيفية التعامل مع ها النظام الإلكتروني الجديد، وفيما يلي فيديو لشرح طريقة الدخول واستعمال موقع نور التعليمي:

التقويم الدراسي للعام الجديد 1440

الاستعلام عن النتائج على نظام نور بالهوية

يقوم الطالب أو ولي أمر الطالب بالدخول أولا على موقع نور التعليمي، للتعرف على دخول موقع نور التعليمي اضغط هنا. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط قم بإدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لذلك و يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول. اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب

أقرأ أيضا وتعرف على: