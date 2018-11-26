نظام نور بالسجل المدني ورقم الهوية فقط : موقع نور المركزي الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني بدون رقم سري

نظام نور بالسجل المدني ورقم الهوية فقط ، نعرضه عليكم بكل الإمكانيات التي يمتلكها النظام للطالب السعودي وولي الأمر والمعلم أيضا، حيث يعتبر هذا النظام الشامل من أفضل الأنظمة التعليمية على مستوى الخليج العربي، والأكثر سهولة وتيسيرا على الطالب للتعرف على نتائج الاختبارات ونتائج منتصف ونهاية العام، ويمتلك نظام نور بالسجل المدني ورقم الهوية فقط العديد من الإمكانيات الأخرى.
ويأتي هذا النظام في إطار استحداث وزارة التربية والتعليم في المملكة لأحدث الطرق التكنولوجية في الأعوام الأخيرة، حيث يتم التعرف إلكترونيا على النتائج، وذلك باستخدام البيانات الشخصية للطالب والتي يتم إدخالها على الموقع في وقت سابق لتسجيل الدخول بها، وقد قامت الوزارة أيضا باختصار الدخول على الموقع والذي جعلته برقم الهوية الوطنية فقط.
كيفية الاستعلام نتائج نظام نور برقم الهوية فقط
حيث يمكن الان معرفة نتائج نظام نور بدون رقم سري كما هو مشروح فى الفيديو التالي
كان للعديد من الصعوبات التي لاقاها الطالب في الأخطاء التي حدثت بسبب طلب العديد من البيانات لإدخالها على الموقع، قامت وزارة التربية والتعليم بطلب رقم الهوية الوطنية فقط من الطالب لتجنب حدوث الأخطاء مرة أخرى، وهو يعتبر كاف لضمان ظهور النتائج بشكل سليم، إلا أنه لا يضمن سرية النتائج.
الرابط التالي للدخول إلي نظام نور برقم الهوية فقط :
الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية
يمكنك أيضا التعرف على حساب نور على تويتر من هنا. يقوم أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم من خلال استخدام نظام نور كما صرحت وزارة التربية والتعليم وأعلنت عن مواعيد لإجراء تلك العملية بكل سهولة، تلك العملية نحن نراقبها ونرصد هذه المواعيد من أجل أن يتمكن البعض من أولياء الأمور من إتمام كل هذا بشكل مثالي.
التقويم الدراسي للعام 1440
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كما يهدف هذا النظام ضمان خصوصية الطالب وعدم التعرف على نتائجه الخاصة إلا من خلاله هو عن طريق إدخال رقم سري خاص به، وتيسيرا عليه من التعاملات الورقية وتضييع الوقت، ومواكبة من الوزارة لركب التكنولوجيا.
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التعليقات
السلام عليكم عندما ادخل المعلومات يقول المعلومات خطأ وقمت بكافة التعديلات وكذلك يقول خطأ
ارجو المساعدة للاستعلام
مع التقدير