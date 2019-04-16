نتائج نظام نور التعليمي بالسجل المدني فقط 1440 .. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط

نظام نور بالسجل المدني فقط 1440 يمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور المركزي، وذلك باستخدام السجل المدني فقط، وكذلك يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، وهذا في حال فقدم اسم المستخدم وكلمة السر، كما يمكنكم عبر نظام نور المركزي تسجيل الطلاب المستجدين في المدارس الحكومية السعودية للعام الدراسي الجديد 1439-1440، حيث يتم تسجيل الطلاب المستجدين في كل من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال هذا الرابط، رابط نظام نور 1440، عن طريق أولياء الأمور.

ونظام نور هو نظام إلكتروني استحدثته المملكة العربية السعودية لتسهيل التسجيل للطلاب بالمراحل الدراسية الأولى، والتعرف على نتائج اختبارات الطلاب الشهرية، في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية، كما يتمكن الطالب أيضا من التعرف على نتائج كل من منتصف العام ونتائج نهاية العام.

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

نظام نور بالسجل المدني فقط 1440

يمكن لأولياء الأمور التسجيل للطلاب المستجدين في رياض الأطفال والصف الدراسي الأول من خلال رابط نور الإلكتروني، وذلك من خلال تسجيل أولياء الأمور لبياناتهم على النظام باستخدام رقم الهوية الوطنية والرمز الشخصي، ويتم استلام رسالة نصية بالرقم السري الخاص به ليتمكن من تسجيل الأطفال والتعرف على نتائج القبول بسهولة وسرية.

التقويم الدراسي للعام 1440

يمكنكم الدخول من خلال الرابط التالي للاستعلام عن النتائج بالسجل المدني وكذلك باستخدام رقم الهوية، ونتمنى لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح، كما يسعدنا الرد على استفساراتكم من خلال ترك تعليق على المقال وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت. رابط الاستعلام عن النتائج في بداية العام الدراسي الجديد يحرص الوالدين على التعرف على السبل لتسجيل أبنائهم، كما يسعى الطلاب في الصفوف المختلفة من التعرف على نتائج التقييمات الشهرية لأدائهم بطريقة سهلة وسرية، ويكفل نظام نور للعام الدراسي الجديد 1439-1440 سهولة التسجيل والتعرف على النتائج.

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