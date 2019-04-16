نتائج نظام نور التعليمي بالسجل المدني فقط 1440 .. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط

نظام نور بالسجل المدني فقط 1440 يمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور المركزي، وذلك باستخدام السجل المدني فقط، وكذلك يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، وهذا في حال فقدم اسم المستخدم وكلمة السر، كما يمكنكم عبر نظام نور المركزي تسجيل الطلاب المستجدين في المدارس الحكومية السعودية للعام الدراسي الجديد 1439-1440، حيث يتم تسجيل الطلاب المستجدين في كل من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال هذا الرابط، رابط نظام نور 1440، عن طريق أولياء الأمور.
ونظام نور هو نظام إلكتروني استحدثته المملكة العربية السعودية لتسهيل التسجيل للطلاب بالمراحل الدراسية الأولى، والتعرف على نتائج اختبارات الطلاب الشهرية، في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية، كما يتمكن الطالب أيضا من التعرف على نتائج كل من منتصف العام ونتائج نهاية العام.
موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري
نظام نور بالسجل المدني فقط 1440
يمكن لأولياء الأمور التسجيل للطلاب المستجدين في رياض الأطفال والصف الدراسي الأول من خلال رابط نور الإلكتروني، وذلك من خلال تسجيل أولياء الأمور لبياناتهم على النظام باستخدام رقم الهوية الوطنية والرمز الشخصي، ويتم استلام رسالة نصية بالرقم السري الخاص به ليتمكن من تسجيل الأطفال والتعرف على نتائج القبول بسهولة وسرية.
التقويم الدراسي للعام 1440
في بداية العام الدراسي الجديد يحرص الوالدين على التعرف على السبل لتسجيل أبنائهم، كما يسعى الطلاب في الصفوف المختلفة من التعرف على نتائج التقييمات الشهرية لأدائهم بطريقة سهلة وسرية، ويكفل نظام نور للعام الدراسي الجديد 1439-1440 سهولة التسجيل والتعرف على النتائج.
إذا فشلت تلك الطريقة الأولي سيكون من السهل عليك أن يتم الانتقال إلي تلك الطريقة الأخري البديلة في الاستعلام ن النتائج الخاص بك قي وقت قصير سريع أيضاً، وذلك باستخدام رقم الهوية.
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التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|22 ذي الحجة 1439
|2 سبتمبر 2018
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|9 جماد أول 1440
|16 ديسمبر 2018
|بداية إجازة منتصف العام
|الخميس
|20 جماد أول 1440
|27 ديسمبر 2018
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|30 جماد أول 1440
|6 يناير 2019
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|16 شعبان 1440
|21 أبريل 2019
|بداية إجازة نهاية العام
|الخميس
|27 شعبان 1440
|2 مايو 2019
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
- عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
التعليقات
٤٧٦٩٠٠
ابي اسجل اخوي في الروضة ومو عارف لو تفيدونا رحم الله والديكم
نعتذر علي عدم الرد الفترة الماضية
نتمني لكم النجاح الدائم ان شاء الله
السلام عليكم ميتى فتح تسجيل الروظة
نعتذر علي عدم الرد الفترة السابقة
نتمني لكم النجاح ان شاء الله
نعم يتم تسجيل الطلاب السوريين واليمين الذين لديهم زيارة
افيدوني الله يستر عليكم هل الطلاب اليمنين الذين لديهم زياره هل يحق لهم التسجيل
نعتذر علي عدم الرد
نتمني لكم النجاح والتفوق ان شاء الله
ياأخوان الله يجزاكم خير الي عنده اي معلومه تخص قبول اليمنين في المدارس اتكلم عن المستجدين يفيدنا الله لا يهينكم
هل الأطفال السوريين الزيارة يحق لهم التسجيل
بكره تسجيل الروضة وحنا ما عندنا اي رابط للتسجيل ونظام نور ما في رابط خاص للتسجيل في الروضة افيدونا جزاكم الله كل خير خلال الساعات المقبلة باسرع وقت
تسجل الطفل ماجد عبدالله الشهراني للصف الاول تحفيظ بمدرسة عبدالله ابن السائب للقاعدة الجويه بلظهران
تسجيل مدرسي
كيف الأطفال السوريين المستجدين
السلام عليكم الاطفال السوريين الزياره هل يحق لهم التسجيل في المدارس
الاطفال السوريون الزياره هل يحق لهم التسجيل في الصف الاول ابتدائي
اطفال السوريين الزياره هل يحق لهم التسجيل
السلام عليكم التسجيل فقط حق الصف الاول الابتدائي ولا يوجود الستجيل للروضات ؟؟؟