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نتائج نظام نور التعليمي بالسجل المدني فقط 1440 .. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط

كتب تامر أمين آخر تحديث

نظام نور بالسجل المدني فقط 1440 يمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور المركزي، وذلك باستخدام السجل المدني فقط، وكذلك يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، وهذا في حال فقدم اسم المستخدم وكلمة السر، كما يمكنكم عبر نظام نور المركزي تسجيل الطلاب المستجدين في المدارس الحكومية السعودية للعام الدراسي الجديد 1439-1440، حيث يتم تسجيل الطلاب المستجدين في كل من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال هذا الرابط، رابط نظام نور 1440، عن طريق أولياء الأمور.

ونظام نور هو نظام إلكتروني استحدثته المملكة العربية السعودية لتسهيل التسجيل للطلاب بالمراحل الدراسية الأولى، والتعرف على نتائج اختبارات الطلاب الشهرية، في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية، كما يتمكن الطالب أيضا من التعرف على نتائج كل من منتصف العام ونتائج نهاية العام.

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

نظام نور بالسجل المدني فقط 1440

يمكن لأولياء الأمور التسجيل للطلاب المستجدين في رياض الأطفال والصف الدراسي الأول من خلال رابط نور الإلكتروني، وذلك من خلال تسجيل أولياء الأمور لبياناتهم على النظام باستخدام رقم الهوية الوطنية والرمز الشخصي، ويتم استلام رسالة نصية بالرقم السري الخاص به ليتمكن من تسجيل الأطفال والتعرف على نتائج القبول بسهولة وسرية.

مواعيد تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

 

التقويم الدراسي للعام 1440

التقويم الدراسيى للعام 1440
التقويم الدراسي للعام 1440
يمكنكم الدخول من خلال الرابط التالي للاستعلام عن النتائج بالسجل المدني وكذلك باستخدام رقم الهوية، ونتمنى لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح، كما يسعدنا الرد على استفساراتكم من خلال ترك تعليق على المقال وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت.

في بداية العام الدراسي الجديد يحرص الوالدين على التعرف على السبل لتسجيل أبنائهم، كما يسعى الطلاب في الصفوف المختلفة من التعرف على نتائج التقييمات الشهرية لأدائهم بطريقة سهلة وسرية، ويكفل نظام نور للعام الدراسي الجديد 1439-1440 سهولة التسجيل والتعرف على النتائج.

نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدنى برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب ابتدائي والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

إذا فشلت تلك الطريقة الأولي سيكون من السهل عليك أن يتم الانتقال إلي تلك الطريقة الأخري البديلة في الاستعلام ن النتائج الخاص بك قي وقت قصير سريع أيضاً، وذلك باستخدام رقم الهوية.

دليـل إرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد 

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نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  7. بكره تسجيل الروضة وحنا ما عندنا اي رابط للتسجيل ونظام نور ما في رابط خاص للتسجيل في الروضة افيدونا جزاكم الله كل خير خلال الساعات المقبلة باسرع وقت

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  8. تسجل الطفل ماجد عبدالله الشهراني للصف الاول تحفيظ بمدرسة عبدالله ابن السائب للقاعدة الجويه بلظهران

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