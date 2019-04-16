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نظام نور التعليمي ien.edu.sa بالهوية الوطنية فقط لنتائج الطلاب 1440 : الآن رابط الاستعلام عن النتيجة بالسجل المدني بدون رقم سري

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث

نظام نور التعليمي للنتائج 1440 يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية، فقد أوشكت نتائج المرحلة الابتدائية على الظهور وذلك في الفصل الدراسي الأول للعام 1439-1440 هجريا، وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية لولي أمر الطالب ورمز التحقق، ويتم ذلك بعد استيفاء الشروط التي أعلن عنها موقع نظام نور التعليمي للنتائج، فقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بوضع نظام نور التعليمي بطريقة سهلة وميسرة لجميع الطلاب المستجدين والطلاب في المراحل الدراسية المتنوعة، المرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية، للتعرف على نتائج الاختبارات، ويمكن أيضا للمستجدين تسجيل البيانات والتعرف على نتائج القبول فيها.

نظام نور التعليمي لتسجيل المستجدين

هو موقع جديد قامت باستحداثه وزارة التربية والتعليم السعودية للعديد من الأهداف والاستخدامات، أولها التسجيل الإلكتروني للمستجدين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ثانيا، التعرف على نتائج الاختبارات في الصفوف الدراسية المختلفة، التيسير على أولياء الأمور وتجنب الروتين المكتبي، سرية البيانات الشخصية ونتائج الطلاب.

نظام نور التعليمي ien.edu.sa بالهوية الوطنية فقط لنتائج الطلاب 1440 : الآن رابط الاستعلام عن النتيجة بالسجل المدني بدون رقم سري
نتائج طالبات المتوسطة

للتعرف على طريقة التسجيل بموقع نور تابع الفيديو التالي:

ويتم تسجيل الطلاب الجدد إلكترونيا من خلال موقع نظام نور التعليمي : تسجيل الطلاب في نظام نور.

خطوات الاستعلام عبر رابط نظام نور المركزي 1440عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول

 

وأشارت وزارة التعليم إلى أن التسجيل من قبل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نورhttps://noor.moe.gov.sa، أو من خلال رابط التسجيل الموجود في مستخدم مدير المدرسة نيابة عن ولي الأمر أو الحالات التي لا يمكن تسجيلها عن طريق مدير المدرسة كالطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، الطلاب الخليجيون، طلاب الرعاية الاجتماعية، الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم كأبناء القبائل النازحة وغيرهم، طلاب مدارس القرى والهجر الذين تجاوزت أعمارهم 11 عاماً لغاية 15 عاماً ولم يفتح بها مدارس إلا أخيراً ولا توجد بها مراكز محو الأمية، وطلاب التربية الخاصّة.

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

رابط نظام نور المركزي

أحد الأنظمة الإلكترونية التي قامت المملكة العربية السعودية باستحداثه في السنوات القليلة الأخيرة مواكبة منها للتطور الحديث وتسهيلا على أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، كما يقدم الموقع أيضا العديد من الخدمات الأخرى، ومنها التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية للطلاب والتعرف على نتائج منتصف وآخر العام.

نظام نور التعليمي ien.edu.sa بالهوية الوطنية فقط لنتائج الطلاب 1440 : الآن رابط الاستعلام عن النتيجة بالسجل المدني بدون رقم سري
نظام نور لنتائج الابتدائي
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
  • يرتفع البحث  عن نتيجة الشهادة الابتدائية بالمدارس السعودية بالدخول المتكرر على موقع نور، لم تظهر النتائج بعد، وفي انتظار ظهورها في أقرب وقت.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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