نظام نور التعليمي للنتائج 1440 : رابط نظام نور باستخدام الهوية للاستعلام عن حركة النقل الخارجي

نظام نور التعليمي للنتائج 1440 وذلك في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 1439-1440 هجريا، وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية لولي أمر الطالب ورمز التحقق، ويتم ذلك بعد استيفاء الشروط التي أعلن عنها موقع نظام نور التعليمي للنتائج، فقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بوضع نظام نور التعليمي بطريقة سهلة وميسرة لجميع الطلاب المستجدين والطلاب في المراحل الدراسية المتنوعة، المرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية، للتعرف على نتائج الاختبارات، ويمكن أيضا للمستجدين تسجيل البيانات والتعرف على نتائج القبول فيها.

مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين

نظام نور التعليمي لتسجيل المستجدين

هو موقع جديد قامت باستحداثه وزارة التربية والتعليم السعودية للعديد من الأهداف والاستخدامات، أولها التسجيل الإلكتروني للمستجدين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ثانيا، التعرف على نتائج الاختبارات في الصفوف الدراسية المختلفة، التيسير على أولياء الأمور وتجنب الروتين المكتبي، سرية البيانات الشخصية ونتائج الطلاب.

للتعرف على طريقة التسجيل بموقع نور تابع الفيديو التالي:

ويتم تسجيل الطلاب الجدد إلكترونيا من خلال موقع نظام نور التعليمي : تسجيل الطلاب في نظام نور.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن التسجيل من قبل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نورhttps://noor.moe.gov.sa، أو من خلال رابط التسجيل الموجود في مستخدم مدير المدرسة نيابة عن ولي الأمر أو الحالات التي لا يمكن تسجيلها عن طريق مدير المدرسة كالطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، الطلاب الخليجيون، طلاب الرعاية الاجتماعية، الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم كأبناء القبائل النازحة وغيرهم، طلاب مدارس القرى والهجر الذين تجاوزت أعمارهم 11 عاماً لغاية 15 عاماً ولم يفتح بها مدارس إلا أخيراً ولا توجد بها مراكز محو الأمية، وطلاب التربية الخاصّة.

أحد الأنظمة الإلكترونية التي قامت المملكة العربية السعودية باستحداثه في السنوات القليلة الأخيرة مواكبة منها للتطور الحديث وتسهيلا على أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، كما يقدم الموقع أيضا العديد من الخدمات الأخرى، ومنها التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية للطلاب والتعرف على نتائج منتصف وآخر العام.

يرتفع البحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية بالمدارس السعودية بالدخول المتكرر على موقع نور، لم تظهر النتائج بعد، وفي انتظار ظهورها في أقرب وقت.

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