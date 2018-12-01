نظام نور التعليمي لتسجيل الطلاب برقم الهوية 1440 : عبر رابط الاستعلام عن نتائج المرحلة الثانوية

نظام نور التعليمي لتسجيل الطلاب المستجدين 1440 والذي يقوم ولي الأمر للطالب السعودي المستجد، في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 1439-1440 بتسجيل بيانات ولي الأمر والطالب على حد سواء في الموقع وانتظار نتائج القبول من خلال الدخول من جديد على نظام نور التعليمي لتسجيل الطلاب المستجدين 1440.

حيث يتم تسجيل بيانات ولي الأمر، لمن لم يكن قد سجل بياناته من قبل، ويقوم الموقع بمساعدته على استخدام رقم سري خاص به يأتيه في رسالة، كما يتم تسجيل بيانات الطالب المستجد، لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والتعرف فيما بعد على نتيجة القبول للعام الدراسي المقبل من خلال الدخول بالرقم السري من جديد لموقع نور للتسجيل الإلكتروني.

مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين

نظام نور التعليمي لتسجيل الطلاب المستجدين 1440

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية باستحداث نظام نور التعليمي لتسجيل المستجدين لرياض الأطفال وأيضا الصف الأول الابتدائي بطريقة سهلة، بعيدا عن التعاملات الحكومية المباشرة، حيث يتم التعامل إلكترونيا لضمان دقة البيانات وسرعتها وسرية المعلومات الخاصة بولي الأمر والطالب أيضا، كما يقوم الموقع بمساعدة الطالب بالصفوف الدراسية المختلفة، ابتداء من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة المتوسطة وحتى المرحلة الثانوية بالاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف العام ونتائج امتحانات نهاية العام.

للدخول على موقع نور والتعرف على إشعار درجات الفصل اضغط هنا.

ندعوك إلي أن تقرأ المقال بعناية شديدة حيث يحتوي علي المعلومات التي ستجعلك قادراً علي استخراج النتائج الخاصة بك في وقت قياسي وقصير للغاية علي نظام نور إذا اتبعت الإرشادات التي نطرحها طرحاً مميزاً

أحد الأنظمة الإلكترونية التي قامت المملكة العربية السعودية باستحداثه في السنوات القليلة الأخيرة مواكبة منها للتطور الحديث وتسهيلا على أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، كما يقدم الموقع أيضا العديد من الخدمات الأخرى، ومنها التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية للطلاب والتعرف على نتائج منتصف وآخر العام.

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