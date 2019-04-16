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نظام نور التعليمي 1440 : 2019 ien.edu.sa طريقة تسجيل رياض الأطفال الحكومية .. أول ابتدائي واستمارة الفحص الطبي المبدئي .. الاستعلام عن نتائج الطلاب

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث

نظام نور التعليمي لنتائج الطلاب 1440 والذي يقوم ولي الأمر للطالب السعودي المستجد، بالاستعلام عن نتائج أبناءة من خلال موقع نظام نور المركزي الجديد، وكذلك يمكن من خلال نظام نور التسجيل في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 1439-1440 بتسجيل بيانات ولي الأمر والطالب على حد سواء في الموقع وانتظار نتائج القبول من خلال الدخول من جديد على نظام نور التعليمي لتسجيل الطلاب المستجدين 1440.

حيث يتم تسجيل بيانات ولي الأمر، لمن لم يكن قد سجل بياناته من قبل، ويقوم الموقع بمساعدته على استخدام رقم سري خاص به يأتيه في رسالة، كما يتم تسجيل بيانات الطالب المستجد، لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والتعرف فيما بعد على نتيجة القبول للعام الدراسي المقبل من خلال الدخول بالرقم السري من جديد لموقع نور للتسجيل الإلكتروني.

طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال

تنبيه: يرجى تسجيل تاريخ ميلاد وسجل مدني صحيحين للطفل .. في حالة الخطأ سيتم رفض الطلب وأي تسجيل قبل موعد بدء التسجيل، للتسجيل اضغط على الصورة التالية لتتمكن من تقديم طلب تسجيل طفل في الروضات الحكومية.

طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال
طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال

استمارة الفحص الطبي المبدئي

اضغط على الرابط التالي لتحميل استمارة الفحص الطبي الخاص بنظام نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والروضات الحكومية. وقم بطابعة استمارة الكشف الطبي من نظام نور 2019

استمارة الفحص الطبي المبدئي

مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي
مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

خطوات تسجيل طالب جديد صف أول ابتدائي

نظام نور التعليمي 1440 : 2019 ien.edu.sa طريقة تسجيل رياض الأطفال الحكومية .. أول ابتدائي واستمارة الفحص الطبي المبدئي .. الاستعلام عن نتائج الطلاب

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

نظام نور التعليمي لتسجيل الطلاب المستجدين 1440

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية باستحداث نظام نور التعليمي لتسجيل المستجدين لرياض الأطفال وأيضا الصف الأول الابتدائي بطريقة سهلة، بعيدا عن التعاملات الحكومية المباشرة، حيث يتم التعامل إلكترونيا لضمان دقة البيانات وسرعتها وسرية المعلومات الخاصة بولي الأمر والطالب أيضا، كما يقوم الموقع بمساعدة الطالب بالصفوف الدراسية المختلفة، ابتداء من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة المتوسطة وحتى المرحلة الثانوية بالاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية ونتائج منتصف العام ونتائج امتحانات نهاية العام.

  • ندعوك إلي أن تقرأ المقال بعناية شديدة حيث يحتوي علي المعلومات التي ستجعلك قادراً علي استخراج النتائج الخاصة بك في وقت قياسي وقصير للغاية علي نظام نور إذا اتبعت الإرشادات التي نطرحها طرحاً مميزاً
  • أحد الأنظمة الإلكترونية التي قامت المملكة العربية السعودية باستحداثه في السنوات القليلة الأخيرة مواكبة منها للتطور الحديث وتسهيلا على أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، كما يقدم الموقع أيضا العديد من الخدمات الأخرى، ومنها التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية للطلاب والتعرف على نتائج منتصف وآخر العام.
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب ابتدائي والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم