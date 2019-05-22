نظام مساند: شروط الحصول على سائق خاص إلكترونياً 1440 اشتخراج التأشيرة ورسومها عبر أبشر

نتابع معكم كل ما يهمكم حول شروط الحصول على سائق خاص في السعودية وكل ما تريدون معرفته حول الحصول على تأشيرة استقدام سائق خاص عبر موقع أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية في المملكة وأيضا موقع مساند، حيث يساعد موقع ابشر ومساند على الحصول على سائق خاص ويغنيك عن الذهاب إلي المكاتب الحكومية في المملكة، حيث يمكنك أن تقوم بجميع الخطوات عبر الأنترنت دون الحاجة إلي بذل جهد كبير وتضيع الكثير من الوقت.

شروط الحصول على سائق خاص إلكترونياً

الحاجة إلي سائق: يوجد العديد من الأمور التي تجعلك في حاجة إلي سائق خاص، مثل وجود 4 أولاد أو أكثر في المدرسة، أو أن يكون رجل كبير في السن لا يقدر على القيادة،أو أن يكون قد تخطي عامه الـ 60

الراتب الشهري: يجب أن يكون للمتقدم حساب في البنك ويوجد به ما لا يقل عن 35 ألف ريال، وله راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي

عمر السائق: إذا كان عازب فلا يقل عن 25 سنة

يجب ألا يكون على المتقدم أو السائق أية مخالفات سابقة ويجب تسديدها قبل التقديم

خطوات التقديم للحصول على سائق خاص إلكترونيا

التسجيل في نظام أبشر الإلكتروني كتابة رقم الهوية وكلمة المرور والنقر على “تسجيل الدخول” النقر على خدمة السداد الإلكتروني حتي يتم دفع رسوم تأشيرة السائق كيفية الحصول على سائق الدخول على موقع مساند النقر على “الإصدار الآلي للتأشيرات” الضغط على “طلب تأشيرة جديدة” ملئ البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها والنقر على تسجيل الدخول اختيار مهنتك المطلوبة وهي “سائق” يتم الانتقال إلي صفحة التسديد المالي لاستقدام سائق خاص، ثم تظهر بيانات السائق كلها ومنها اسمه الرباعي وجنسيته ورقم هويته قم بملء بيانات الحصول على طلب تأشيرة

انتظر 4 أيام حتي يتم الرد

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على سائق خاص 1440

كشف حساب بنكي أو مستند خاص بالراتب خلال آخر 6 أشهر ويجب أن يكون هذا المستند حديث الإصدار خلال 3 أشهر فقط، ويكون ذلك موضحا بالاسم والتاريخ والرصيد الحالي للمواطن، ويتم إصدار هذا المستند إذا كان المواطن المتقدم بالطلب موظف حكومي من جهة العمل أو من التأمينات الاجتماعية إذا كان من العاملين في القطاع الخاص، أما إذا كان المتقدم متقاعدا فإن هذا المستند يتم إصداره عبر المؤسسة العامة للتقاعد

تابع أيضا

تحديث مساند الجديد

يمكنك بعد النحديث الجديد لبرنامج مساند استعراض خدمات الاستقدام المقدمة من مكاتب وشركات الاستقدام حول المملكة، كما يمكنك أيضا التعاقد مع أي من المكاتب أو الشركات المصرح لها، وقد شمل التحديث الجديد محرك بحث يبرز المكاتب والشركات المتميزة حسب اداءها، وعبرها يتم إعطاء الباحث عن التعاقدات خيارات متعددة للبحث عن العرض المناسب، والجدير بالذكر أنه قد تم بالفعل تطوير عقد الاستقدام الالكتروني الموحد لجميع عمليات الاستقدام، ويشمل التطوير تقديم خيارات استقدام متعددة، من أجل تعزيز حقوق الأطراف المتعاقدة، ومعالجة بعض الثغرات في العقد السابق

استخراج تأشيرة سائق خاص إلكترونياً عبر مساند

التسجيل في موقع مساند تسجيل الدخول اختيار طلب إصدار تأشيرة آلياً اختيار مهنة سائق خاص وملئ البيانات الخاصة بالسائق تحديد إثبات القدرات المالية من خلال تعريف الراتب أو كشف حساب بنكي حديث رفع الملفات، ثم اضغط على إرسال الطلب

رسوم إصدار تأشيرة سائق خاص

بعد الانتهاء من خطوات استخراج التأشيرة للسائق الخاص 1440 يجب الدخول علي موقع ابشر لتسديد رسوم اصدار تأشيرة سائق خاص والتي تكون قيمتها 2000 ريال سعودي وتتم عملية التسديد عبر ماكينة الصرف الآلي.

← إقرأ أيضاً: